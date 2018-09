"Kler" dofinansowany z publicznych pieniędzy. Ks. Isakowicz-Zaleski pyta Glińskiego: W imię jakich wartości?

We wpisie zamieszczonym na portalu społecznościowym ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski zwrócił się do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego. Pytanie, które duchowny zadał wicepremierowi dotyczy filmu Wojciecha Samorzowskiego "Kler", który według załączonego przez księdza screena ze strony FilmPolski.pl otrzymał dofinansowanie ze środków publicznych.

"Ważne pytanie do wicepremiera Piotra Glińskiego, szefa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W imię jakich wartości podległa Panu instytucja z kieszeni polskich podatników (w tym też katolików) opłaciła film "Kler"? Zwłaszcza, że tyle innym projektom odmówiono" – napisał na Facebooku ks. Isakowicz-Zaleski. "Pytanie to kieruję też do prezydenta Jacka Majchrowskiego, bo pieniądze poszły także z kieszeni mieszkańców Krakowa" – dodał duchowny.

Kapłan już wcześniej w bardzo krytycznych słowach odnosił się do najnowszej produkcji Smarzowskiego. –„Kler” dotyka bardzo ważnej sprawy. Ale reżyser zrobił paszkwil, być może spalił temat. Lobby homoseksualne w polskim Kościele istnieje. Może nie jest liczne, ale bardzo wpływowe – mówił ks. Isakowicz-Zaleski w rozmowie z Robertem Mazurkiem na antenie RMF FM.