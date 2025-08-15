Częstochowa: Apel Jasnogórski z udziałem polskich generałów i żołnierzy

Wspólna modlitwa rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego i "Bogurodzicy”.

Bp Lechowicz w rozważaniu apelowym wskazał na Maryję jako wzór posłuszeństwa i służby drugiemu człowiekowi. – Wypowiedziane w chwili zwiastowania ‘tak’ nigdy nie zostało przez Ciebie cofnięte, nawet w momentach zagrożenia Twojego życia i życia Jezusa – podkreślił hierarcha, zaznaczając, że postawa Matki Bożej może być wzorem dla służby wojskowej. Dodał, że Jej macierzyńska obecność towarzyszy naszemu narodowi w chwilach zwątpienia i zagrożeń. – Wyniesiona do niebieskiej chwały otaczasz macierzyńską miłością naród, który Cię wybrał na swoją Królową, bronisz go w niebezpieczeństwach i wspierasz w dążeniu do wiecznej ojczyzny – modlił się biskup, zawierzając Maryi losy Polski, jej przywódców i wszystkich rodaków w kraju i za granicą.

Modlitwa o pokój

Biskup modlił się także w intencji pokoju na świecie, szczególnie na Ukrainie i w Palestynie, a także o jedność narodu. – Obyśmy potrafili unikać tego wszystkiego, co osłabia ducha narodu i co zarazem wzmacnia naszych nieprzyjaciół – zaznaczył.

W imieniu żołnierzy głos zabrał gen. bryg. Paweł Bigos, dowódca 1. Bazy Lotnictwa Transportowego. – Przychodzimy do Ciebie z żywą nadzieją, że tak jak towarzyszyłaś swoją przemożną opieką polskiemu wojsku, które 105 lat temu wyszło zwycięsko z wojny z bolszewicką armią, tak również i dzisiaj będziesz nam towarzyszyć w zmaganiach o utrzymanie bezpieczeństwa i pokoju – powiedział. Generał zawierzył Maryi żołnierzy strzegących granic i służących poza krajem, a także ich bliskich. – Powierzamy Twej matczynej trosce nasze rodziny, które wspierają nas w odpowiedzialnych i nieraz niebezpiecznych zadaniach. Prosimy, by błogosławieństwo, które Jezus na Twym ręku kreśli, chroniło Ojczyznę przed wojnami i nieszczęściem – modlił się dowódca, podkreślając hasło Wojska Polskiego: "Bóg, Honor, Ojczyzna”.

W Apelu uczestniczyli m.in. gen. broni Maciej Klisz, Dowódca Operacyjny RSZ, gen. broni Sławomir Owczarek, I zastępca Dowódcy Generalnego RSZ, gen. dyw. Krzysztof Zielski, I zastępca Szefa Sztabu Generalnego, a także żołnierze Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca i 5. Pułku Chemicznego z Tarnowskich Gór. Obecni byli księża kapelani, m.in. ks. ppłk Marcin Janocha, szef sekretariatu biskupa polowego, ks. ppłk Grzegorz Bechta, proboszcz parafii w Katowicach, ks. mjr Rafał Kaniecki, kanclerz Kurii Biskupiej i ks. mjr Błażej Woszczek, proboszcz parafii wojskowej w Nowym Glinniku.

Na zakończenie bp Lechowicz udzielił pasterskiego błogosławieństwa, powierzając Maryi Wojsko Polskie i Ojczyznę.

