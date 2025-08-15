Kaczyński: Tu nie ma miejsca na oszczędności

15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 r. Tego dnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Tradycyjnie punktem kulminacyjnym obchodów jest defilada wojskowa. W tym roku w przemarsz zaangażowano 4000 żołnierzy i 300 sztuk sprzętu.

Do obchodzonego w piątek święta odniósł się prezes PiS. "W Święto Wojska Polskiego bądźmy dumni z naszych żołnierzy jeszcze bardziej niż na co dzień. Pamiętajmy też, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, a w Siły Zbrojne RP trzeba nieustannie inwestować – tu nie ma miejsca na oszczędności. Oddajmy dziś hołd wszystkim tym, którzy przelewali krew za wolność naszej Ojczyzny. Niech żyje Wojsko Polskie, niech żyje Polska!" – napisał Jarosław Kaczyński.

Podczas defilady, najpierw głos zabrał minister obrony. Następnie przemówienie wygłosił prezydent. W pewnym momencie Karol Nawrocki zwrócił się do obywateli. Wiele osób oglądało defiladę osobiście, na wzgórzu nad Wisłostradą.

– Chciałbym zwrócić się do tysięcy Polek i Polaków, którzy są dzisiaj z nami. To wy, w swoich sercach, w swoich umysłach, decydujecie także o naszej wolności i naszym bezpieczeństwie. Bo bez pragnienia wolności, suwerenności i niepodległości obrona naszych granic, obrona Rzeczpospolitej nie miałaby sensu. Polskę trzeba kochać, żeby jej bronić, żeby mieć silne granice – powiedział prezydent Karol Nawrocki.

"Konstytucja dla bezpieczeństwa"

Prezydent zapowiedział prace nad "konstytucją dla bezpieczeństwa". Powiedział, że do podpisu dokumentu zachęci premiera. Karol Nawrocki mówił, że troska o armię musi być wyłączona spod sporu politycznego i poza sporami wywoływanymi kolejnymi wyborami. – Musimy wspólnie z rządem, z panem premierem i wicepremierem, pochylić się nad strategicznymi, zasadniczymi dokumentami strategii bezpieczeństwa narodowego. Jedyną emocją, która będzie w tych dokumentach, niech będzie emocja polskiej racji stanu – wskazał. Nawrocki zaznaczył, że konieczna "jasna deklaracja obrony każdego centymetra i skrawka polskiej ziemi, bo Polska jest jedna, a linia Wisły nie jest jej granicą". – Budowanie jedności będę budował wokół konstytucji bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Będę zachęcał premiera, abyśmy podpisali w tej sprawie ponadpolityczne zobowiązanie – podkreślił.

