Przygotowywał podpalenie w Polsce. Białorusin z zarzutami

27-letni obywatel Białorusi Vitalij S. został zatrzymany w Warszawie przez funkcjonariuszy lubelskiego oddziału Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak, wyjaśnił w komunikacie, że 27-latek z Białorusi zbierał dane o magazynie oraz filmował i fotografował go. Następnie materiał przekazał przedstawicielom obcego wywiadu. W komunikacie czytamy, że na podstawie dostarczonego materiału dowodowego (w tym niejawnego) prokurator przedstawił Vitalijowi S. zarzut działania na rzecz obcego wywiadu i czynienia przygotowań do podjęcia działań dywersyjnych i sabotażowych, które miały polegać na podpaleniu obiektu magazynowego na terenie województwa lubelskiego.

Przesłuchiwany w charakterze podejrzanego Vitalij S. przyznał się do stawianego mu zarzutu i złożył wyjaśnienia. Sąd zastosował wobec Białorusina trzymiesięczny areszt. Przygotowanie do działań sabotażowych lub dywersyjnych na rzecz obcego wywiadu jest zagrożone karą do 8 lat więzienia.

Akt oskarżenia przeciwko trzem Białorusinom i trzem Polakom

Kilka dni temu trzech obywateli Polski i trzech obywateli Białorusi zostało oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Akt oskarżenia przeciwko trzem obywatelom Polski i trzem obywatelom Białorusi dotyczy: podpalenia i pożaru restauracji w Gdyni w okresie od kwietnia do 22 czerwca 2023 roku – szkoda w wysokości blisko 3 mln zł (wspólnie i w porozumieniu oskarżeni Stepan K., Kamil K., Andrei B.); próby podpalenia magazynu w Gdańsku w marcu 2024 roku na zlecenie obcego wywiadu (wspólnie i w porozumieniu oskarżeni: Stepan K., Kamil K., Andrei B., Yaraslau S.); podpalenia składowiska palet w Markach w nocy z 8 na 9 kwietnia 2024 roku na zlecenie obcego wywiadu (wspólnie i w porozumieniu oskarżeni: Stepan K., Andrei B.). Prokuratura podkreśla, że wszystkie podpalenia były dokonywane poprzez obrzucanie budynków lub innych obiektów podpalonymi butelkami z cieczą łatwopalną (tzw. koktajlami Mołotowa).

