MSZ przeciw polityce Izraela. Sikorski zabrał głos

Chodzi o decyzję władz Izraela z 20 sierpnia br. Głos w sprawie działań rządu Benjamina Netanjahu zabrał minister spraw zagranicznych RP.

"Izraelscy ministrowie deklarują, że chodzi o uniemożliwienie powstania państwa palestyńskiego. Skoro tak, to powstaje pytanie co przewidują dla milionów Palestyńczyków, za których odpowiadają jako władza okupacyjna w Gazie i na Zachodnim Brzegu Jordanu" – napisał na portalu X Radosław Sikorski.

MSZ: Zdecydowanie sprzeciwiamy się planom Izraela

Szef MSZ dołączył odnośnik do oświadczenia kierowanego przez siebie resortu. Ministerstwo opublikowało na swojej stronie internetowej komunikat dotyczący działań Izraela wobec Palestyńczyków.

"Zdecydowanie sprzeciwiamy się planom budowy nowych osiedli żydowskich na obszarze E1, na Zachodnim Brzegu. Decyzja rządu Państwa Izrael, podjęta w środę 20 sierpnia 2025 r., stoi w jawnej sprzeczności z prawem międzynarodowym" – czytamy.

Jak podkreślił resort, "Polska popiera rozwiązanie dwupaństwowe, które zakłada pokojowe współistnienie Izraela i Palestyny w granicach z 1967 r., rozwiązania potwierdzonego rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ".

"Apelujemy o zaprzestanie wspierania przez władze Izraela nielegalnego ruchu osadniczego na Zachodnim Brzegu. Potępiamy wszelkie akty agresji na tym tle wobec ludności Palestyńskiej" – czytamy na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

"Jesteśmy w kontakcie z dyplomacją UE i europejskimi partnerami w sprawie wspólnej reakcji na te kroki" – dodali przedstawiciele MSZ.

Koniec wojny? Ruch Netanjahu

Tymczasem Benjamin Netanjahu zlecił izraelskiemu rządowi "natychmiastowe" rozpoczęcie negocjacji dot. wypuszczenia zakładników i zawieszenia broni w Strefie Gazy.

Premier Izraela oświadczył, że nakazał swojemu rządowi "natychmiastowe" rozpoczęcie negocjacji w sprawie uwolnienia wszystkich zakładników przetrzymywanych przez Hamas i wstrzymania ognia w Strefie Gazy – przekazała agencja Reutera, podkreślając, że celem Benjamina Netanjahu jest zakończenie wojny na warunkach akceptowalnych dla Tel Awiwu.

Jednocześnie szef izraelskiego rządu poinformował, że zatwierdził plany izraelskiej armii dotyczące "przejęcia kontroli nad miastem Gaza i pokonania Hamasu".

