Listy do redakcji (35)

Suwerenność w kontekście oświaty

Szanowna Redakcjo!

Z zainteresowaniem i nieukrywaną satysfakcją wysłuchałem mowy inauguracyjnej prezydenta Karola Nawrockiego, wygłoszonej w Sejmie 6 sierpnia, a następnie z uwagą przeczytałem komentarz Pawła Lisickiego na ten temat w „Do Rzeczy” nr 33/2025. W pełni zgadzam się z ocenami zawartymi w artykule „Wszystkie pola wojny”, zwłaszcza w odniesieniu do oświaty. Bardzo trafnie zauważył Pan Prezydent i podkreślił to Pan Redaktor, że suwerenność Polski wymaga: polskiej szkoły, polskich lektur i polskiego wychowania. Pozwolę więc sobie na rozwinięcie tego tematu.