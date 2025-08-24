Listy do redakcji (35)
Listy do redakcji (35)

Drodzy Czytelnicy! Dziękujemy za wszystkie Państwa listy i e-maile. Przypominamy, by korespondencję elektroniczną kierować na adres: [email protected].

Suwerenność w kontekście oświaty

Szanowna Redakcjo!

Z zainteresowaniem i nieukrywaną satysfakcją wysłuchałem mowy inauguracyjnej prezydenta Karola Nawrockiego, wygłoszonej w Sejmie 6 sierpnia, a następnie z uwagą przeczytałem komentarz Pawła Lisickiego na ten temat w „Do Rzeczy” nr 33/2025. W pełni zgadzam się z ocenami zawartymi w artykule „Wszystkie pola wojny”, zwłaszcza w odniesieniu do oświaty. Bardzo trafnie zauważył Pan Prezydent i podkreślił to Pan Redaktor, że suwerenność Polski wymaga: polskiej szkoły, polskich lektur i polskiego wychowania. Pozwolę więc sobie na rozwinięcie tego tematu.

