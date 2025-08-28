Tyle podatnicy zapłacili za 27 podróży służbowych byłej wiceminister

Jak ustalił "Super Express", Marta Cienkowska, nowa minister kultury, a wcześniej wiceminister, odbyła 27 zagranicznych podróży w ciągu ostatnich dwóch lat. Najdroższa delegacja do Australii kosztowała podatników blisko 50 tys. zł.

Oprócz Australii, ówczesna wiceminister ruszyła także do państw takich jak: Malta, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Japonia i Uzbekistan. Łączny koszt wszystkich 27 podróży wyniósł blisko 200 tys. zł, z czego jedna czwarta poszła na podróż do Australii. Reszta to kraje europejskie.

Cienkowska poleciała do Australii po monetę

Jak podano, celem podróży Marty Cienkowskiej do Australii było odzyskanie cennej monety Holey Dollar z 1813 roku, skradzionej z Muzeum Okręgowego w Toruniu. Wydarzenie to miało miejsce w lutym tego roku, a moneta została przekazana w polskiej ambasadzie w Canberze.

Komfortowe warunki podróży

Marek Suski z PiS w rozmowie z "SE" wyraził zdziwienie aż tak wysokim kosztem. Zasugerował, że mogły zostać wykupione dodatkowe usługi. Rzecznik ministerstwa kultury, Piotr Jędrzejowski, oznajmił, że ze względu na uraz kręgosłupa minister Cienkowskiej zakupiono bilet zapewniający komfortowe warunki podróży.

Odzyskana Holey Dollar

Odzyskana moneta Holey Dollar nigdy nie była w regularnym obiegu. Została zakupiona w 1914 roku przez polskiego kolekcjonera Walerego Amrogowicza i przekazana do Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Jak piszą media, moneta przetrwała dwie wojny światowe, ale między 2008 a 2017 rokiem została skradziona i trafiła na międzynarodowy rynek aukcyjny. Dzięki współpracy z australijskimi organami ścigania udało się ją odzyskać.

