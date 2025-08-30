Warszawa-Waszyngton

PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI || Czy możemy od Amerykanów oczekiwać czegoś oprócz "opieki"?
Narody, które walczą o swój państwowy byt – Ukraina, Izrael – od USA oczekują broni, nie garnizonów. Warto to pamiętać, tak jak i to, że broń nosi się po to, by nie trzeba było jej używać.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
