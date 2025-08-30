Warszawa-Waszyngton
  Marek Jurek

Warszawa-Waszyngton

Karol Nawrocki i Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Karol Nawrocki i Donald Trump w Gabinecie Owalnym
PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI || Czy możemy od Amerykanów oczekiwać czegoś oprócz "opieki"?

Narody, które walczą o swój państwowy byt – Ukraina, Izrael – od USA oczekują broni, nie garnizonów. Warto to pamiętać, tak jak i to, że broń nosi się po to, by nie trzeba było jej używać.

Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

