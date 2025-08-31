Pilnujmy swoich portfeli

Ostrzegam państwa, pilnujcie swoich portfeli. Dzisiaj naprawdę poważna załoga zaczyna się zabierać za wasze portfele i za wasze złotówki" – mówił za pierwszych rządów PiS Donald Tusk. W porównaniu z gabinetami z lat 2015–2023 były one bardzo liberalne, a ministrem finansów, z mocną pozycją w nich, była śp. Zyta Gilowska. Po zmianie władzy w 2007 r. wyszło na to, że Tusk przestrzegał chyba głównie sam przed sobą. To bowiem jego rząd w 2011 r. rozpoczął drastyczne podwyżki podatków, podnosząc VAT do 23 proc. ("tymczasowo") oraz likwidując lub ograniczając ulgi podatkowe. W ten sposób Donald Tusk złamał złożoną kilka lat wcześniej obietnicę, że wyrzuci z rządu każdego, kto wspomni o podwyżce podatków.