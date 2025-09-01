Duży przełom dla kierowców. Cyfrowe zgłoszenie stłuczki

W życie wchodzi nowa funkcjonalność "mStłuczka". Dzięki niej będzie można spisać oświadczenie po kolizji wspólnie z drugim kierowcą, uzupełnić je o zdjęcia pojazdów i miejsca zdarzenia oraz zgłosić szkodę do zakładu ubezpieczeń wprost z aplikacji. "Zgłoszenie wysłane przez mObywatela rejestrowane jest od razu, a jego obsługa odbywa się elektronicznie. Oszczędzaj czas – załatw to od ręki i bez papierowej dokumentacji" – zachęca resort cyfryzacji.

Gawkowski: To ważny dzień

– To ważny dzień dla wszystkich użytkowników pojazdów. Zbudowaliśmy w Polsce aplikację, której zazdroszczą nam inne państwa w Europie. Aplikacja mObywatel ma już ponad 10 milionów zadowolonych użytkowników i zmienia się na naszych oczach. To przyjazne i intuicyjne rozwiązanie, z którego jesteśmy dziś dumni i które cały czas rozwijamy. Od dzisiaj działa w niej nowa usługa – mStłuczka. Państwo podaje dziś rękę każdemu użytkownikowi ruchu drogowego, który znajdzie się w trudnej sytuacji. mStłuczka to dokonanie, które będzie pokazywane w Europie jako wzór – ogłosił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Nowa usługa w aplikacji pozwala na szybkie i proste zgłaszanie kolizji drogowej. – Budujemy aplikację, która realnie zmienia życie kierowców. Do prawa jazdy w telefonie czy historii auta dokładamy dziś kolejne narzędzie – mStłuczkę. To usługa, która w trudnej chwili pozwala szybko i intuicyjnie zgłosić kolizję drogową. Dzięki niej kierowcy nie muszą już wypełniać papierowych formularzy ani stresować się formalnościami – wszystko załatwią w aplikacji, w kilka minut – powiedział wicepremier.

Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zaznaczył, że to,c co zabierało nam godzinę, a czasem dni, teraz będzie zabierało nam minuty. – mStłuczka w aplikacji mObywatel to drogowskaz do kolejnych wdrożeń. Cyfryzacja nie jest prostym przepisywaniem papierowych formularzy na ekran komputera czy smartfon. Cyfryzacja to sprawianie, by państwo było coraz bliżej obywateli i żeby usługi publiczne były wygodne, intuicyjne i dostępne w każdym miejscu – mówił.

– mStłuczka to usługa, która wyznacza nowe podejście do usług cyfrowych świadczonych przez państwo. Dzięki analizie potrzeb obywateli i integracji z rejestrami cały proces odbywa się automatycznie – jest przejrzysty, niezawodny, prosty i szybki. (...) Cyfrowe państwo to państwo sprawne i bliskie obywatelom – a dzisiaj wykonaliśmy kolejny ważny krok w tym kierunku – zaznaczył.

