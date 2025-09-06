Niezidentyfikowany obiekt rozbił się w lubelskim. 30 km od Przewodowa

Do zdarzenia doszło w miejscowości Majdan-Sielec na Lubelszczyźnie. Jako pierwsze o wypadku pisało na swojej stronie radio RMF FM, które otrzymało informację na gorącej linii. Następnie te doniesienia potwierdziła policja.
"Na razie wiadomo jedynie, że obiekt ten spadł w odległości około pięciuset metrów od zabudowań. Na miejsce udali się policjanci i przedstawiciele innych służb" – czytamy.
Majdan-Sielec to niewielka wieś położona około 30 km od granicy z Ukrainą i 30 kilometrów od Przewodowa, gdzie w 2022 roku spadła ukraińska rakieta zabijając dwóch obywateli Polski.
Wkrótce więcej informacji.
