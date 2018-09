Zastraszanie sędziów, nierespektowanie orzeczeń. Dziekani wydziałów prawa krytykują władzę

Podpisani pod listem wymieniają – ich zdaniem – przykłady naruszania zasady trójpodziału władzy, jakiego ma się dopuszczać obóz rządzący. Wśród zarzutów jest m. in. ten o nierespektowaniu orzeczeń sądowych oraz "nietransparentne i pośpiesznie prowadzone postępowania w celu obsadzenia stanowisk sędziów Sądu Najwyższego osobami niemającymi kwalifikacji wymaganych do pełnienia urzędu sędziego tego Sądu". Pada stwierdzenie o "zastraszaniu sędziów zwracających się z pytaniami prawnymi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej".

"Jako dziekani wydziałów prawa, zobowiązani do kształcenia prawników w duchu szacunku dla prawa i jego wartości, apelujemy do władz Rzeczpospolitej Polskiej o przestrzeganie konstytucyjnych zasad państwa prawnego. Ich naruszanie prowadzi do niepewności prawa, chaosu i anarchii, będących źródłem napięć społecznych" – czytamy w liście opublikowanym na profilu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.