Korwin-Mikke założył nową partię. Nazwa łudząco podobna do Konfederacji

Konfederacją współrządzą dziś Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak. Formacja ma w Sejmie 16 posłów, którzy tworzą klub. Ostatnie sondaże pokazują, że poparcie partii oscyluje wokół 15 proc. i bez niej ani PiS ani KO nie będą w stanie utworzyć koalicji z potrzebną do rządzenia większością.

Wśród pierwotnych założycieli Konfederacji (w 2019 roku funkcjonowała jako komitet wyborczy Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy), byli Piotr Liroy-Marzec (odszedł jeszcze w 2019 r.), Janusz Korwin-Mikke (został zawieszony po kampanii wyborczej w 2023 roku) oraz Grzegorz Brauna (wyrzucono go w styczniu).

Nowa partia Korwin-Mikkego

Okazuje się, że Korwin-Mikke założył nową partię. "Janusz Korwin-Mikke mówi nam, że jako współzałożyciel Konfederacji ma prawo do nazwy. I potwierdza, że to on stoi za partią Konfederacja (oficjalny skrót: KonFed), która właśnie pojawiła się w dostępnym przez internet rejestrze partii politycznych, prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie" – opisuje "Rzeczpospolita". Obecna partia Korwin-Mikkego nosi nazwę Konfederacja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Niepodległość (w skrócie KORWiN) i została zarejestrowana w kwietniu 2024 roku. Już w maju pojawiły się doniesienia, że zostanie wykreślona z rejestru z powodu niezłożenia w terminie sprawozdania finansowego za ubiegły rok. "Korwin-Mikke tłumaczył nam wówczas, że skarbnik partii KORWiN wysłał sprawozdanie w terminie, tyle że drogą mailową, nieuznawaną przez Państwową Komisję Wyborczą" – przypomina "Rz".

Janus Korwin-Mikke przekonuje, że sąd nie robił problemów z rejestracją nowej formacji, która nazwą łudząco przypomina Konfederację. – Istnieje bardzo dużo partii o podobnych nazwach, np. różne warianty Stronnictw Ludowych – dodaje. "Dlaczego sąd zarejestrował Konfederację Korwin-Mikkego mimo takiego podobieństwa? Prawdopodobnie dlatego, że 'Konfederacja'w rzeczywistości nie jest prawidłową nazwą partii Mentzena i Bosaka, a raczej nieformalnym skrótem. W rzeczywistości nazywa się ona Konfederacja Wolność i Niepodległość, a jej oficjalny, zarejestrowany sądownie skrót, to Konfederacja Wolnościowcy i Narodowcy" – czytamy.

Wipler: Podszywa się pod nas

Poseł Konfederacji Przemysław Wipler uważa, że Korwin-Mikke po prostu podszywa się pod Konfederację z intencją zmylenia wyborców. – W przeszłości wykonywał już wiele ruchów, które w różnych fazach szkodziły naszemu środowisku. Jednak tym razem nam nie zaszkodzi, bo nie posiada on zdolności zarejestrowania list w całym kraju w wyborach do Sejmu. Takie możliwości organizacyjne mamy my, czyli Konfederacja, ewentualnie Grzegorz Braun – przekonuje.

