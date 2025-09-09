Tragiczny wypadek na A1. Sprawa trafiła do mediacji

Obrońca Sebastiana M., adwokat Katarzyna Hebda zawnioskowała o przeprowadzenie mediacji z oskarżycielami posiłkowymi. Pełnomocnik rodziny ofiar, adwokat Łukasz Kowalski wyraził wolę uczestnictwa w mediacji pośredniej. Zaapelował jednak, aby mediacja nastąpiła po odczytaniu aktu oskarżenia. Aleksander Duda z prowadzącej śledztwo Prokuratury Okręgowej w Katowicach ocenił, że dotychczasowa postawa oskarżonego nie wskazywała na zasadność mediacji.

Przed rozpoczęciem przewodu sądowego sędzia Renata Folkman zdecydowała o przychyleniu się do wniosku obrony Sebastiana M. Mediacje będą prowadzone z udziałem mediatora. Strony mają 30 dni na osiągnięcie ugody. Jednocześnie sędzia zaznaczyła, że mediacja nie zastępuje rozstrzygnięcia sądu i sprawa zakończy się wyrokiem – relacjonował Onet.

Tragiczny wypadek na A1

Do tragicznego wypadku doszło we wrześniu 2023 r. na autostradzie A1 w Sierosławiu niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego (woj. łódzkie). W prawidłowo poruszającym się po drodze samochodzie marki Kia zginęli rodzice i ich pięcioletni syn. Za kierownicą BMW, które w nich uderzyło, siedział Sebastian M. Jechał z prędkością od 315 do 329 km/h i stracił panowanie nad pojazdem.

Niedługo po wypadku M. uciekł do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Po ekstradycji do Polski, został przesłuchany w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach. Nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, przedstawiając swoją wersję zdarzeń. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku. Grozi mu za to kara do ośmiu lat więzienia. Sebastian M. pozostaje w areszcie.

Według ustaleń śledczych, M. nie tylko nie udzielił pomocy ofiarom, ale również nie zadzwonił po służby ratunkowe. Jego jedynym telefonem po wypadku było połączenie do ojca – ustaliła "Rzeczpospolita". Mężczyzna miał czekać za barierkami, zachowywać się obojętnie i nie przejmować się losem ofiar.

Czytaj też:

Szokujące szczegóły tragedii na A1. "Jakby wjechał w kosz na śmieci"