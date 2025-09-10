"Pierwsza taka sytuacja". Rymanowski czekał na prezydenta

W środę rano w Radiu Zet miała zostać wyemitowana rozmowa z prezydentem Karol Nawrockim. Wywiad miał przeprowadzić red. Bogdan Rymanowski. Miejsce do nagrania przygotowano w Belwederze.

Jednak wywiad zaczął się opóźniać, a ostatecznie w ogóle się nie odbył. Powodem były obowiązki Nawrockiego związane z sytuacją bezpieczeństwa.

"To pierwsza taka sytuacja w moim życiu. Czekaliśmy na prezydenta, byliśmy gotowi na umówioną wcześniej rozmowę. Niestety, z przyczyn obiektywnych – okoliczności są nadzwyczajne – Karol Nawrocki nie dotarł do Belwederu. Mamy nadzieję, że taki wywiad uda się przeprowadzić w kolejnych dniach" – przekazał w mediach społecznościowych Bogdan Rymanowski.

Prezydent Karol Nawrocki zabrał głos po porannej naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. – Zakończyła się operacja w polskiej przestrzeni powietrznej po nocnym kompleksowym ataku dronów. O sytuacji dowiedziałem sie ok. 3 w nocy – przekazał. Prezydent dodał, że cały czas pozostawał w kontakcie z szefem BBN, szefem MON, gen. Kliszem, który dowodził operacją i Szefem Sztabu WP gen. Kukułą.

– Po analizach telefonicznych podjąłem decyzję o odwiedzeniu centrum DORSZ, gdzie gen. Klisz przedstawił mi sytuację. W dowództwie spotkałem się także z premierem Tuskiem – dodał prezydent. Karol Nawrocki poinformował, że w czasie porannej narady w BBN toczyły się rozmowy na temat możliwości uruchomienia artykułu 4. NATO. – Dyskusja dotyczyła także konieczności wzmocnienia polskiej obrony przeciwdronowej, także w kontekście współpracy z NATO – powiedział.

MSWiA: Znaleziono siedem dronów i pocisk niewiadomego pochodzenia

Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski i rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka wystąpili na konferencji prasowej, na której przedstawili najnowsze informacje na temat rosyjskich dronów odnalezionych w Polsce. Najwięcej bezzałogowców znaleziono na Lubelszczyźnie.

Drony zlokalizowano w miejscowościach: Cześniki (pow. zamojski), Czosnówka (pow. bialski), Wyryki (pow. włodawski), Krzywowierzba-Kolonia (pow. parczewski), Wohyń (pow. radzyński), Mniszków (pow. opoczyński) oraz Olesno (pow. oleski). W miejscowości Wyhalew (pow. parczewski) znaleziono szczątki pocisku niewiadomego pochodzenia. – To nie jest lista zamknięta. Spodziewamy się kolejnych informacji o znalezieniu dronów lub szczątków pocisków – podkreśliła Gałecka.

