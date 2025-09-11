Pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Na wniosek Polski

Resort spraw zagranicznych przekazał, że tematem nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ będzie naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję.

Rosyjskie drony nad Polską

W nocy z wtorku na środę w trakcie ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Poinformowało o tym Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Drony, które stanowiły zagrożenie, zostały zestrzelone.

Premier Donald Tusk przekazał, że te, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone. Szef rządu nazwał incydent prowokacją na szeroką skalę. Ocenił, że jest "najbliżej otwartego konfliktu od czasów II wojny światowej", choć dodał, że nie ma "podstaw, by sądzić, że stoimy na krawędzi wojny". Premier poinformował, że "spora część z nich nadleciała bezpośrednio z Białorusi", a trzy zostały zestrzelone. Łącznie zanotowano 19 naruszeń.

MSWiA w komunikacie informowało, że według stanu na godz. 20:00 w środę znaleziono szczątki 16 dronów. Odnaleziono je w miejscowościach na terenie pięciu województw. W woj. lubelskim: Czosnówka (pow. bialski), Cześniki (pow. zamojski), Wyryki (pow. włodawski), Krzywowierzba-Kolonia (pow. parczewski), Wohyń (pow. radzyński), Wielki Łan (pow. włodawski), Zabłocie-Kolonia (pow. bialski), Wyhalew (pow. parczewski), Bychawka Trzecia (pow. lubelski). W woj. mazowieckim drony znaleziono w Nowym Mieście nad Pilicą (pow. grójecki) i na terenie gminy Korytnica, między miejscowościami Radiany i Sewerynów (pow. węgrowski), w woj. świętokrzyskim w Czyżowie (na pograniczu powiatów buskiego i staszowskiego), Sobótce (pow. opatowski) i Smykowie (pow. konecki), w woj. łódzkim w Mniszkowie (pow. opoczyński), a w woj. warmińsko-mazurskim – w miejscowości Oleśno (pow. elbląski).

W środę wcześnie rano w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się specjalna narada, w której udział wziął m.in. prezydent Nawrocki, premier Donald Tusk, wiceszefowie MON i najważniejsi dowódcy, a także szef BBN Sławomir Cenckiewicz.

Na czwartek o godz. 17:00 prezydent Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

