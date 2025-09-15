Wielka Brytania wysyła do Polski myśliwce

W związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej nad polską przez drony sekretarz generalny NATO Mark Rutte i dowódca sił sojuszniczych w Europie (SACEUR) gen. Alexus Grynkewich ogłosili 12 września operację "Wschodnia Straż". Jak podano, chodzi o znaczące zabezpieczenie polskiej przestrzeni powietrznej na wypadek ponownych incydentów z dronami.

"Wschodnia Straż" z udziałem myśliwców z Wielkiej Brytanii

W poniedziałek rząd Wielkiej Brytanii poinformował, że podjął decyzję o wysłaniu do Polski samolotów bojowych w ramach formuły "Wschodnia Straż". "Brytyjskie myśliwce będą wykonywać misje obrony powietrznej nad Polską, aby przeciwdziałać zagrożeniom powietrznym, w tym dronom, ze strony Rosji" – napisano w komunikacie. Do Polski przylecą myśliwce wielozadaniowe Eurofighter Typhoon Królewskich Sił Powietrznych (RAF). Polska przestrzeń powietrzna będzie chroniona przez sojuszników z wielu państw NATO, w tym Francji czy Hiszpanii.

Sikorski chce strzelania z Polski

Tymczasem wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski po raz kolejny próbuje forsować koncepcję, by NATO zestrzeliwało rosyjskie drony i rakiety w ukraińskiej przestrzeni powietrznej z terytorium Polski.

– Musimy się nad tym zastanowić. Technicznie my, jako NATO i UE, bylibyśmy w stanie to zrobić, ale nie jest to decyzja, którą Polska może podjąć sama, tylko wspólnie z sojusznikami – powiedział Sikorski w wywiadzie dla "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ).

Miedwiediew: To oznaczałoby wojnę

Słowa Sikorskiego skomentował wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew.

"Wdrożenie prowokacyjnego pomysłu Kijowa i innych idiotów, aby stworzyć »strefę zakazu lotów nad Ukrainą« i pozwolenie krajom NATO na zestrzeliwanie naszych dronów będzie oznaczać tylko jedno: wojnę z Rosją" – ocenił –były prezydent Rosji, cytowany przez agencję TASS.

Miedwiediew skrytykował też pomysł dotyczący inicjatywy "Wschodnia Straż", czyli wysłania sprzętu wojskowego i żołnierzy do państw NATO leżących w sąsiedztwie Rosji. "Wydaje się, że to wszystko, co pozostało z »koalicji chętnych«" – stwierdził.

