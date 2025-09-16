Zmiana na scenie politycznej. Kluczowe decyzje już na dniach

O decyzjach, których konsekwencją ma być wchłonięcie przez Platformę Obywatelską mniejszych koalicjantów informuje we wtorek Radio ZET.

Połączenie Inicjatywy Polskiej z Platformą Obywatelską. W sobotę decyzja

Jak wynika z ustaleń rozgłośni, do spotkania władz Inicjatywy Polskiej ma dojść w najbliższą sobotę, 20 września, w Warszawie. To właśnie na ten dzień zwołano posiedzenie Rady Krajowej partii. "Jednym z najważniejszych punktów do dyskusji będzie sprawa połączenia Inicjatywy Polskiej z Platformą Obywatelską, a także Nowoczesną" – czytamy.

Ustalenia te potwierdził w rozmowie z radiem europoseł i wiceprzewodniczący tej partii Dariusz Joński.

– Tak, będziemy rozmawiali o budowaniu nowej formacji – przyznał. Polityk zastrzegł jednocześnie, że ewentualne decyzje dotyczące połączenia czy współpracy z PO i Nowoczesną będą podejmowane po dyskusji. –Chcemy wsłuchać się w głos naszych członków, osób, które budowały ugrupowanie i są w nim do dziś. Do soboty nie będziemy komentowali tego jak może wyglądać przyszła współpraca z partiami, z którymi współpracujemy od lat w ramach szerszej koalicji – wyjaśnił.

Według ustaleń dziennikarzy, tu decyzja jest już jednak przesądzona. "Ku takiemu rozwiązaniu ma skłaniać się większość członków ugrupowania" – czytamy.

Nowoczesna zostanie rozwiązana? "Najbardziej prawdopodobny wariant"

Przed analogiczną decyzją stoi również Nowoczesna. Lider tej partii ma lada dzień złożyć wniosek o zwołanie Konwencji Krajowej tej partii. Wydarzenie ma się odbyć w drugiej połowie października. "Wówczas działacze zdecydują czy partia powinna się połączyć z PO, tworząc nowe ugrupowanie, czy też zostanie rozwiązana, a działacze dopiszą się do nowo powstałej Koalicji Obywatelskiej" – podaje Radio ZET.

Jeden z ważnych polityków Nowoczesnej wątpi, że ugrupowanie zdecyduje się na pierwszy scenariusz. – Najbardziej prawdopodobny jest wariant z rozwiązaniem Nowoczesnej i przepisaniem członków do nowej partii– twierdzi informator rozgłośni. –Chcemy, żeby nastąpiło to tuż przed kongresem PO, a ten powinien się odbyć w drugiej połowie października. Czasu nie ma więc dużo – dodaje.

Przypomnijmy, że według wcześniejszych ustaleń mediów, nowa partia ma otrzymać nazwę Koalicja Obywatelska. W jej skład nie wejdzie ostatni z koalicjantów, czyli partia Zieloni. Pierwotnie do połączenia formacji miało dojść już we wrześniu. Szereg związanych z tym procesem formalności wymusił jednak przełożenie tego terminu na październik.

