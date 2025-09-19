PiS znów spotka się z Hołownią. "Sprawa jest bardzo delikatna"

W środę PiS z

ę o ewentualnej zmianie lokalizacji ambasady może podjąć tylko rząd.

Jarosław Kaczyński ocenił podczas konferencji prasowej w środę, że takie działanie jest potrzebne, ponieważ przedstawicielstwo dyplomatyczne Federacji Rosyjskiej przy ul. Belwederskiej znajduje się w bliskim sąsiedztwie MON, Kancelarii Premiera RP oraz Belwederu, który jest prezydencką rezydencją. Prezes PiS stwierdził, że jest to działanie niezbędne w obliczu agresywnych działań Rosji, ataku dronów czy aktów dywersji. – Dlatego sądzimy, że jest stosowny moment, żeby z tą nienormalną sytuacją po prostu skończyć – mówił.

Wywłaszczenie ambasady Rosji. PiS spotka się z Hołownią

Wirtualna Polska poinformowała, że w sprawie uchwały o wywłaszczeniu ambasady Rosji wiceprzewodniczący klubu PiS i były wiceszef MON Marcin Ociepa ma spotkać się w piątek 19 września o godz. 13:00 z marszałkiem Szymonem Hołownią. Rozmowa planowana jest w Sejmie. Marcin Ociepa, obok Jarosława Kaczyńskiego i Mariusza Błaszczaka, uczestniczył w środowej konferencji prasowej.

Portal informuje, że PiS chciałby, by marszałek "nie mroził" uchwały dotyczącej ambasady Federacji Rosyjskiej. Zdaniem PiS najlepiej byłoby, gdyby podjął uchwałę na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się 24 września. – Jeśli projekt uchwały trafi do którejś z komisji, na przykład spraw zagranicznych, to chcielibyśmy, by komisja zajęła się tym szybko. Bo ta sprawa nie powinna wywoływać kontrowersji i zyskać poparcie wszystkich ugrupowań – powiedział portalowi jeden z polityków PiS.

Poza tym, jak informuje wp.pl, PiS liczy na to, że MSZ wyśle do Rosji notę dyplomatyczną.

– W nocie tej powinna być zwrócona uwaga, że Polska rozważa procedurę wywłaszczenia, a Federacja Rosyjska powinna przemyśleć lokalizację swojej placówki. Z taką właśnie prośbą, propozycją, powinniśmy się zwrócić. Że proponujemy przeniesienie ambasady. Sprawa jest bardzo delikatna, dlatego potrzebne są odpowiednie działania dyplomatyczne, na najwyższym poziomie profesjonalizmu – powiedział anonimowo polityk PiS, który uważa, że Rosja nie jest właścicielem terenu, na którym znajduje się jej ambasada.

– Właścicielem jest Skarb Państwa. A Rosjanie mają to w użytkowaniu wieczystym. I to sprawia, że oni w tej sprawie są na gorszej pozycji – dodał polityk.

