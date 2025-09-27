Tajemniczy balon w polskim mieście. Zaskakujący pakunek

Balon wylądował przy ul. Hetmańskiej. W paczce zamontowano lokalizator. Na miejsce wezwano pirotechników, którzy ustalili, że w środku są papierosy bez polskich znaków akcyzowych.

– Wciąż nie wiadomo skąd dokładnie przyleciały – możliwe, że z Białorusi – powiedziała Radiu ZET Agnieszka Skwieczyńska z Komendy Wojewódzkiej w Białymstoku. – Najbliżej jesteśmy granicy, więc co raz jakieś pakunki lądują w naszym regionie – dodała.

Nie był to odosobniony przypadek

Nie był to jednak jedyny taki przypadek ostatniej nocy. Jak poinformowała Straż Graniczna, kolejny balon z kontrabanda został znaleziony w Kleosinie na Podlasiu.

Zatrzymano również dwóch Polaków, którzy mieli przy sobie pakunki z papierosami. Nie ujawniono jednak, gdzie doszło do zatrzymania. Wspomniane osoby usłyszały już zarzuty z kodeksu karnego skarbowego.

Rosyjski balon meteorologiczny nad Polską?

W sierpniu ubiegłego roku w okolicach miejscowości Pisz w województwie warmińsko-mazurskim znaleziono prawdopodobnie elementy rosyjskiego balonu meteorologicznego.

Przedmiot zauważył na drzewie w lesie mieszkaniec okolicy. Do zdarzenia doszło czwartek około godz. 15:00. Sam przedmiot i miejsce jego odnalezienia zabezpieczyła policja.

Jak podało radio RMF FM, znaleziony fragment to aparatura pomiarowa, bez czaszy spadochronu.

– Policjanci z Pisza zostali poinformowani o znalezieniu przedmiotu, który zaniepokoił osobę, która go znalazła. Jest to najprawdopodobniej fragment balonu meteorologicznego – relacjonował w rozmowie z Onetem asp. szt. Rafał Jackowski z zespołu prasowego KWP w Olsztynie.

