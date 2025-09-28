Kto ma wpływy w Sądzie Najwyższym? Dwaj panowie G ujawniają

Owa Fantastyczna Czwórka to Patryk Jaki, Tobiasz Bocheński, Przemysław Czarnek i Jacek Sasin. Komentowano to niemal jako założenie grupy spiskowej. Obawiamy się, że to my jesteśmy odpowiedzialni za to spotkanie. Zwołane bowiem zostało ad hoc, zaraz po tym, jak ujawniliśmy, że szeregowy poseł Jarosław Kaczyński znów chce zrobić premierem byłego premiera Mateusza.