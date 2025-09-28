Kto ma wpływy w Sądzie Najwyższym? Dwaj panowie G ujawniają

Dwaj panowie G || Sensacją minionego tygodnia było spotkanie czterech polityków PiS, którzy potem w mediach społecznościowych niemal jednocześnie ujawnili zdjęcia z tego spotkania.
Owa Fantastyczna Czwórka to Patryk Jaki, Tobiasz Bocheński, Przemysław Czarnek i Jacek Sasin. Komentowano to niemal jako założenie grupy spiskowej. Obawiamy się, że to my jesteśmy odpowiedzialni za to spotkanie. Zwołane bowiem zostało ad hoc, zaraz po tym, jak ujawniliśmy, że szeregowy poseł Jarosław Kaczyński znów chce zrobić premierem byłego premiera Mateusza.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
