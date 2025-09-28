– czyli tej "prawilnej" izby, do której marszałek Hołownia wysyłał kiedyś do szybkiego "klepnięcia", z pominięciem ustawowych zasad obiegu dokumentów, wniosek o uchylenie immunitetów posłów Kamińskiego i Wąsika – zebrało się w ubiegłą środę i wydało "uchwałę"