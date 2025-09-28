Kraj
  • Rafał A. ZiemkiewiczAutor:Rafał A. Ziemkiewicz

Demolka

Dodano: 
Sędziowie Izby Kontroli SN Krzysztof Wiak, Maria Szczepaniec, Joanna Lemańska
Sędziowie Izby Kontroli SN Krzysztof Wiak, Maria Szczepaniec, Joanna Lemańska Źródło: PAP / Leszek Szymański
PŁYWANIE W KISIELU || Siedmioro sędziów Sądu Najwyższego z Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

– czyli tej "prawilnej" izby, do której marszałek Hołownia wysyłał kiedyś do szybkiego "klepnięcia", z pominięciem ustawowych zasad obiegu dokumentów, wniosek o uchylenie immunitetów posłów Kamińskiego i Wąsika – zebrało się w ubiegłą środę i wydało "uchwałę"

