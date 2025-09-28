Piękno ekslibrisu

DO ZOBACZENIA || Zaczęło się niewinnie, w 1963 r., kiedy to Henryk Raczyniewski, ówczesny dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku, ogłosił konkurs na ekslibris dla biblioteki zamkowej.
Z inicjatywy grafika Wojciecha Jakubowskiego wydarzenie przekształciło się w międzynarodową wystawę.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
