Piękno ekslibrisu
Kraj
  Radosław Wojtas

Dodano: 
Zamek w Malborku
Zamek w Malborku Źródło: Pixabay
DO ZOBACZENIA || Zaczęło się niewinnie, w 1963 r., kiedy to Henryk Raczyniewski, ówczesny dyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku, ogłosił konkurs na ekslibris dla biblioteki zamkowej.

Z inicjatywy grafika Wojciecha Jakubowskiego wydarzenie przekształciło się w międzynarodową wystawę.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

