"Uzgodniliśmy z prezydentem". Sikorski o rozmowie z Nawrockim

W ubiegłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki i wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski uczestniczyli w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Sikorski był pytany w TVN24 w sobotę wieczorem, czy rozmawiał z Nawrockim o rozwiązaniu sporu w sprawie ambasadorów.

– Uzgodniliśmy tryb dojścia do możliwego uzgodnienia. I oby tak się stało – oświadczył. Dopytywany o szczegóły, odparł: – Im mniej o tych sprawach kadrowych będzie w mediach, tym łatwiej będzie się nam porozumieć.

Jak dodał, "to w Pałacu Prezydenckim leży decyzja, żeby Polska miała pełnoprawnych ambasadorów".

– Jestem gotów rozważyć każde rozwiązanie, pod jednym warunkiem – wskazania podstawy prawnej. Konstytucja mówi, że prezydent powołuje i odwołuje ambasadorów, ustawa mówi, że robi to na wniosek ministra spraw zagranicznych – argumentował szef resortu.

– To rząd opowiada za politykę zagraniczną, konstytucja mówi, że to prezydent współpracuje z premierem i ministrem, a nie na odwrót. Ja złożyłem kilkadziesiąt wniosków (w sprawie powołania ambasadorów – red.), po zasięgnięciu opinii sejmowej komisji spraw zagranicznych, po uzyskaniu zgody państwa przyjmującego, po konwencie służby zagranicznej – powiedział Sikorski.

Spór prezydenta z MSZ. Czy Nawrocki i Sikorski porozumieją się?

W sprawie ambasadorów kością niezgody są przede wszystkim dwa nazwiska: Ryszard Schnepf i Bogdan Klich. Na ich nominacje nie zgadza się prezydent. Wcześniej nie chciał ich podpisać także Andrzej Duda.

Dyplomatyczna bitwa między prezydentem a rządem zaczęła się w marcu ubiegłego roku, kiedy Sikorski podjął decyzję o zakończeniu misji przez ponad 50 ambasadorów oraz o wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo MSZ.

W reakcji na działania Sikorskiego Duda ogłosił, że "nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać, ani odwołać bez podpisu prezydenta". Z powodu braku porozumienia z MSZ w miejsce odwołanych ambasadorów prezydent odmawiał nominacji następców.

Według najnowszych doniesień "Newsweeka", prezydent Karol Nawrocki złożył premierowi Donaldowi Tuskowi ofertę podziału placówek dyplomatycznych na prezydenckie i rządowe. W obsadzeniu tych pierwszych dominującą rolę ma odgrywać Karol Nawrocki.

