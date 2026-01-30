Konflikt Bosak-Mentzen? Poseł Konfederacji zabrał głos

Obecnie ważą się losy partii. Ugrupowanie czeka na wyrok Sądu Najwyższego na mocy którego może stracić 12 milionów złotych. Z ustaleń "Newsweeka" wynika, ze problemy finansowe nie są jedynymi, które trawią obecnie Konfederację. Zdaniem tygodnika, z coraz większym zniecierpliwieniem i złością spotyka się Sławomir Mentena, którego działania nie zawsze spotykają się z akceptacją działaczy. Wściekłość koncentruje się na Mentzenie, przede wszystkim za to, że to właśnie jego człowiek, Roman Łazarski, odpowiadał za finanse partii.

– Sławek mówił, żeby się nikt nie wtrącał w finanse. No i jego człowiek położył partię. Tak się zajmowali, że nawet ze 14 mln będziemy w plecy – podkreśla w rozmowie z gazetą jeden z działaczy Konfederacji. – Partia mu zdycha, a Mentzen zjeżdża sobie w Dubaju najdłuższą tyrolką na świecie. Przecież to budzi politowanie. Nie załapał, że minął czas błaznowania – wskazuje inny rozmówca, nawiązując do opublikowanego niedawno przez Mentzena nagrania z urlopu w Dubaju.

Płaczek: Zaprzeczam tym informacjom

Do sytuacji w partii odniósł się poseł Konfederacji, Grzegorz Płaczek. Polityk, zapytany o domniemany konflikt Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena, powiedział: "Konflikt jest wtedy, kiedy ktoś się kłóci. Nie znam kalendarza zarówno jednego, jak i drugiego lidera i nie wiem jak często prezesi ze sobą rozmawiają. Natomiast mogę pana zapewnić, że funkcjonowanie klubu Konfederacji to coś więcej niż tylko i wyłącznie dzwonienie do siebie prezesów".

– To również jest ten cały obszar kontaktów bezpośrednio w ramach klubu, w ramach Rady Liderów. I osobiście mogę zaświadczyć, że ten kontakt jest absolutnie na najwyższym poziomie. Jest częsty, jest serdeczny – powiedział Płaczek.

Odnosząc się bezpośrednio do spekulacji o tarciach w partii, poseł Konfederacji powiedział: "Jeżeli są jakieś doniesienia i 'Newsweek' nie podaje, kto takie rewelacje sprzedaje 'Newsweekowi', to chętnie bym porozmawiał z panem redaktorem, ponieważ ja zaprzeczam tym informacjom".

Czytaj też:

"To właściwy kierunek". Bosak zastrzega: Ale same regulacje nie wystarcząCzytaj też:

"Kaczyński chce być dyktatorem prawicy". Mocny głos z Konfederacji