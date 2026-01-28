"To właściwy kierunek". Bosak zastrzega: Ale same regulacje nie wystarczą

Zgromadzenie Narodowe Francji przyjęło w nocy z poniedziałku na wtorek projekt ustawy przewidujący, że „dostęp do usług sieci społecznościowej online zapewniany przez platformę internetową jest zabroniony osobom niepełnoletnim w wieku poniżej 15 lat”. Za projektem głosowało 130 deputowanych, przeciw było 21. Zgodnie z projektem jedynie encyklopedie online i katalogi o treści edukacyjnej byłyby wyłączone z zakazu.

Francja wprowadza zakaz. Bosak komentuje

Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i współlider Konfederacji, zwrócił uwagę we wpisie na platformie X, że „coraz więcej państw zaczyna dostrzegać, że uzależnienie dzieci i młodzieży od mediów społecznościowych jest zagrożeniem dla zdrowia i rozwoju młodego pokolenia”. „Francja, Dania czy Australia zaczynają traktować cyfrowe uzależnienia jako problem zdrowotny i wychowawczy o masowej skali” – dodał.

Wicemarszałek Sejmu ocenił, że „to właściwy kierunek, bo państwo powinno wspierać rodziców w wychowaniu dzieci, ale same regulacje nie wystarczą”.

„Równolegle konieczne jest uświadamianie rodziców, jak destrukcyjne dla młodych, kształtujących się umysłów, są mechanizmy social mediów, jak negatywnie na psychikę działa ciągłe porównywanie się i ocenianie w internecie oraz jak łatwo dzieci wpadają w pułapkę bodźców, które wypierają normalne życie, w tym ruch, relacje i naukę. Ciężar odpowiedzialności zrzucany jest wyłącznie na rodziców, którzy sami są często cyfrowo uzależnieni i swoim przykładem utrwalają w dzieciach podobny, ale bardziej niszczycielski dla ich młodych umysłów stan. Dlatego edukację należy rozpocząć od rodziców, a stosowne regulacje traktować jako konieczne, ale jedynie uzupełnienie kompleksowego podejścia do tematu” – napisał.

"W Polsce brakuje porządnej edukacji cyfrowej"

Zdaniem Krzysztofa Bosaka „social media w swojej obecnej formie potrafią okraść dzieci i młodzież z dzieciństwa, ograniczyć niezbędne podczas dorastania doświadczenia i relacje, co później przy wejściu w dorosłość, skutkuje rozczarowaniem światem, który nie przypomina wykreowanej, marketingowo podkręconej rzeczywistości influencerów i agencji stojących za »idealnym życiem«”.

„W Polsce brakuje porządnej edukacji cyfrowej. Brakuje też powszechnego wymogu pozostawiania smartfonów poza szkołą. Szkoła znów powinna stać się miejscem nauki, skupienia i kształtowania osobowości, a nie nieustannego rozpraszania uczniów i dezorganizowania pracy nauczycieli przez nieustanny wpływ świata cyfrowego” – stwierdził.

Podkreślił, że dla Konfederacji nas nie jest to temat nowy. „Jako jedni z pierwszych publicznie go podnosimy. W czerwcu ubiegłego roku w Lublinie otwierałem konferencję »Uwaga! Smartfon«, poświęconą wpływowi technologii cyfrowych na dzieci, młodzież i edukację, gdzie eksperci z różnych państw świata przedstawili nie tylko niepokojące diagnozy, ale też praktyczne rozwiązania” – przypomniał.

Krzysztof Bosak dodał we wpisie, że „większość serwisów ma w regulaminach dolną granicę wieku, ale nie egzekwuje tych zapisów”. „Bez narzędzi do weryfikacji wieku regulamin nie ma znaczenia. Negatywne konsekwencje uzależnień cyfrowych są faktem i mają destrukcyjny wpływ na młodszą generację Polaków. Jeśli nie zareagujemy teraz, straty będą tylko większe” – zakończył.

