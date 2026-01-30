Złe wieści dla Żurka. Tak Polacy oceniają wymiar sprawiedliwości

W najnowszym sondażu SW Research na zlecenie portalu Onet.pl, Polaków zapytano: „Czy uważa Pan/Pani, że sytuacja w wymiarze sprawiedliwości jest lepsza niż w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy?”.

Aż 39,6 proc., czyli największa grupa Polaków, uważa, że sytuacja w wymiarze sprawiedliwości nie jest lepsza niż za czasów Zjednoczonej Prawicy.

Lepiej niż za poprzedniego rządu funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości ocenia blisko jedna trzecia (33,2 proc.) Polaków.

„Zaskoczeniem może być spora grupa osób niezdecydowanych” – ocenia Onet.pl. Okazało się, że zdania w sprawie nie ma nieco ponad jedna czwarta osób – 27,3 proc. ankietowanych.

Serwis zwraca uwagę, że „zapowiadane przez koalicję rządzącą rozliczenia PiS i przywracanie praworządności w wymiarze sprawiedliwości nie idą tempem, jakie zakładali politycy”.

„Po ponad dwóch latach od przejęcia władzy, wymieniona została część prezesów sądów, ale dopiero w ubiegłym tygodniu do Sejmu trafiła tzw. ustawa praworządnościowa, mająca na celu zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa. Swoje wątpliwości, co do działań rządu wokół KRS zdążył jednak zgłosić już prezydent Karol Nawrocki” – czytamy.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 28 stycznia 2026 roku metodą wywiadów on-line (CAWI – Computer-Assisted Web Interview) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 800 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy – próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

