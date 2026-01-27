Żurek przyłapany na wykroczeniu? Sprawą zajmuje się policja

W trakcie nagrywania wywiadu na youtubowy kanał "Duży w Maluchu" minister sprawiedliwości, prokurator generalny mógł popełnić wykroczenie drogowe. Profil "Stop Cham" zamieścił na platformie X fragment programu, na którym widać, jak Waldemar Żurek prowadzi auto i odpowiada na pytania prowadzącego.

W pewnym momencie pojazd zbliżył się do przejścia dla pieszych. Minister nie zatrzymał się i pojechał dalej. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że na filmie widać, jak na pasy wchodzi kobieta. – Proszę uważać. Przejechał pan prawie po tej pani – zareagował prowadzący wywiad Filip Nowobilski. – Nie, no gdzie, ta pani była jeszcze daleko od nas – odparł Waldemar Żurek. Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym, to pieszy ma pierwszeństwo na pasach.

Do sytuacji odniósł się sam zainteresowany. Szef resortu sprawiedliwości zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym zapowiedział, że jeśli faktycznie złamał przepisy, to podda się karze. "Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym obowiązują wszystkich. Ostateczna ocena należy jednak do Policji. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Jeżeli miało miejsce wykroczenie, nie uchylam się od odpowiedzialności" – napisał.

Żurek złamał przepisy? Policja bada sprawę

Jak twierdzi rozgłośnia RMF FM, Komenda Miejska Policji w Krakowie zajęła się sprawą możliwego wykroczenia drogowego przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

"Komenda miejska w Krakowie przesłała ten film do komisariatu nr II na terenie dzielnicy Grzegórzki, bo to właśnie w tej okolicy doszło do potencjalnego wykroczenia przez ministra Żurka. Specjaliści z wydziału ruchu drogowego analizują teraz nagranie pod kątem tego, czy szef resortu sprawiedliwości nie ustąpił pierwszeństwa pieszej" – czytamy. Jeśli okaże się, że Żurek złamał prawo, policjanci będą podejmowali dalsze kroki w tej sprawie.

