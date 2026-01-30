Niemcy wyżej od Polski. Szokujące wyniki sondażu wśród Ukraińców

Uczestnikom badania Centrum Mieroszewskiego „Polska i Polacy oczami Ukraińców” za rok 2025, którego wyniki opublikowała „Rzeczpospolita”, zadano pytanie: „Które z państw europejskich najbardziej pomaga Ukrainie w sferze wojskowej?”.

Niemcy wyżej od Polaków. Szokujące wyniki sondażu wśród Ukraińców

32 proc. Ukraińców wskazało na Wielką Brytanię, 29 proc. na Niemcy, zaś Polska znalazła się na trzecim miejscu – wskazało nas 14 proc. ankietowanych Ukraińców. Kolejna jest Francja, na którą wskazało 4 proc. badanych. Odpowiedź „trudno powiedzieć” wskazało 13 proc. ankietowanych.

Gazeta przypomina, że w grudniu 2024 roku kolejność była taka sama. Wówczas Ukraińców zapytano, które z europejskich państw najbardziej pomogło Ukrainie w obszarze wojskowym i humanitarnym. Na pierwszym miejscu znalazła się Wielka Brytania (34 proc.), na drugim Niemcy (29 proc.), na trzecim Polska (23 proc.).

„Który europejski kraj zapewnia największą pomoc humanitarną?” – tak brzmiało kolejne pytanie zadanie Ukraińcom. 25 proc. odpowiedziało, że Niemcy. 23 proc., że Polska. Na Wielką Brytanię wskazało 11 proc. badanych. „Trudno powiedzieć” odpowiedziało 26 proc. ankietowanych.

Którego polskiego polityka najlepiej oceniają Ukraińcy?

Jeśli chodzi o polskich polityków, Ukraińcy „bardzo pozytywny” lub „raczej pozytywny” (łącznie 47 proc.) stosunek mają do premiera Donalda Tuska. Dalej wskazują na wicepremiera, szefa MSZ Radosława Sikorskiego (37 proc.), a w następnej kolejności na prezes PiS Jarosław Kaczyński (25 proc.).

Były ambasador RP na Ukrainie skomentował wyniki badania

Bartosz Cichocki, były ambasador RP na Ukrainie, komentując wyniki badania, ocenił, że „Niemcy są mistrzami świata w autopromocji”. „Brytyjczycy zaś mocno zaznaczają swoją obecność na Ukrainie – są lepsi w maratony, podczas gdy my wyspecjalizowaliśmy się w sprincie. Polskie władze pomagają, ale wraz ze wzrostem postaw sceptycznych niekoniecznie się tym chwalą. Poza tym nasze zasoby są na wyczerpaniu: nasz przemysł obronny nie jest w stanie produkować tyle, co niemiecki” – stwierdził.

Badanie na zlecenie Centrum Mieroszewskiego zrealizowała w Ukrainie pracownia Info Sapiens (próba 1010; wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo – CATI). Dane zebrane zostały w listopadzie 2025 roku.

