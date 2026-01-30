"Zrobił błąd". Surowe słowa posłanki o Hołowni

Dotychczasowy lider partii zagroził, że odejdzie, jeśli jego ugrupowanie zostanie "sprywatyzowane" przez jedną z frakcji.
– Jeżeli będzie sytuacja, w której mamy do czynienia z prywatyzacją ugrupowania przez jedną z frakcji... Nie wiedzę innego rozwiązania. Tak, opuszczę Polskę 2050, bo nie będzie to Polska 2050 ani Szymona Hołowni, ani tych wartości, z którymi tę partię zakładałem – zapowiedział na antenie Polsat News.
Hennig-Kloska: Jestem gotowa współpracować z Pełczyńską-Nałęcz
Do sytuacji w partii odniosła się w piątek jedna z kandydatek, Paulina Hennig-Kloska.
– Jestem zwolenniczką silnego przywództwa w polityce. Polska polityka trochę tak jest zbudowana… Nie znam żadnego ugrupowania, które skutecznie byłoby zarządzane przez dwie osoby – powiedziała minister klimatu i środowiska na antenie TVN24.
Jak podkreśliła, jest gotowa współpracować z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz niezależnie od tego, która z nich wygra wybory na przewodniczącą Polski 2050. – Również wewnątrz naszego ugrupowania, na wewnętrznych spotkaniach – zaznaczyła Hennig-Kloska.
– Musimy jasno określić odpowiedzialność. Kto bierze odpowiedzialność za partię, staje na jej czele, bo będzie z tego też rozliczany przez naszych członków i członkinie – powiedziała minister.
Minister: Namawiałam Hołownię, by wziął udział w wyborach
Paulina Hennig-Kloska odniosła się również do postawy, jaką wobec tarć w ugrupowaniu prezentuje były marszałek Sejmu Szymon Hołownia.
– Przede wszystkim uważam, że Szymon Hołownia zrobił błąd, że nie wziął udziału w tych wyborach i do końca, do 10 grudnia, osobiście namawiałam go, żeby wziął udział w tych wyborach – przyznała minister.
– Nawet grupa posłów zebrała mu podpisy, ponieważ przebywał za granicą, by mógł się zarejestrować – dodała.
Czytaj też:
Hołownia odejdzie z partii? Jasna deklaracja ważnej politykCzytaj też:
Exodus z Polski 2050? Petru: Maksymalnie 5 osób może odejść z Hołownią
Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.
Zapraszamy do wypróbowania w promocji.