"Zrobił błąd". Surowe słowa posłanki o Hołowni

Dotychczasowy lider partii zagroził, że odejdzie, jeśli jego ugrupowanie zostanie "sprywatyzowane" przez jedną z frakcji.

– Jeżeli będzie sytuacja, w której mamy do czynienia z prywatyzacją ugrupowania przez jedną z frakcji... Nie wiedzę innego rozwiązania. Tak, opuszczę Polskę 2050, bo nie będzie to Polska 2050 ani Szymona Hołowni, ani tych wartości, z którymi tę partię zakładałem – zapowiedział na antenie Polsat News.

Hennig-Kloska: Jestem gotowa współpracować z Pełczyńską-Nałęcz

Do sytuacji w partii odniosła się w piątek jedna z kandydatek, Paulina Hennig-Kloska.

– Jestem zwolenniczką silnego przywództwa w polityce. Polska polityka trochę tak jest zbudowana… Nie znam żadnego ugrupowania, które skutecznie byłoby zarządzane przez dwie osoby – powiedziała minister klimatu i środowiska na antenie TVN24.

Jak podkreśliła, jest gotowa współpracować z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz niezależnie od tego, która z nich wygra wybory na przewodniczącą Polski 2050. – Również wewnątrz naszego ugrupowania, na wewnętrznych spotkaniach – zaznaczyła Hennig-Kloska.

– Musimy jasno określić odpowiedzialność. Kto bierze odpowiedzialność za partię, staje na jej czele, bo będzie z tego też rozliczany przez naszych członków i członkinie – powiedziała minister.

Minister: Namawiałam Hołownię, by wziął udział w wyborach

Paulina Hennig-Kloska odniosła się również do postawy, jaką wobec tarć w ugrupowaniu prezentuje były marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

– Przede wszystkim uważam, że Szymon Hołownia zrobił błąd, że nie wziął udziału w tych wyborach i do końca, do 10 grudnia, osobiście namawiałam go, żeby wziął udział w tych wyborach – przyznała minister.

– Nawet grupa posłów zebrała mu podpisy, ponieważ przebywał za granicą, by mógł się zarejestrować – dodała.

