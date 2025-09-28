Prezydent nas obroni?

PROSTO ZYGZAKIEM || Bardzo się cieszę z twardej obietnicy Karola Nawrockiego – obietnicy złożonej, zanim został prezydentem – że nie podpisze żadnej ustawy podnoszącej podatki.
To świetna wiadomość dla wszystkich Polaków – tym bardziej że polski fiskalizm jest już jednym z najbardziej dotkliwych dla obywateli, jeśli nie po prostu najbardziej dotkliwym w UE.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
