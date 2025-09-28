Trump po nowemu

NOTATNIK MALKONTENTA || Donald Trump oznajmił w swoim wystąpieniu przed Zgromadzeniem Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych, że zawiódł się na Władimirze Putinie.
"Myślałem, że to będzie najprostsze z moich zadań ze względu na moją bardzo dobrą relację z Putinem" – powiedział prezydent USA o swojej największej dyplomatycznej porażce, którą jest bez wątpienia niedoprowadzenie do pokoju między Kijowem a Moskwą.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.