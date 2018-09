Wpadka Tuska na Twitterze. Słowa z Biblii przypisał Wałęsie

"Dzisiaj, kiedy tak wielu ludzi, nawet najpotężniejsi światowi przywódcy, zaczyna wątpić w wolność, solidarność i demokrację, pamiętajmy o przesłaniu Mandeli i Wałęsy, by zło dobrem zwyciężać. I że - bez względu na to, w jak trudnej sytuacji byli - nigdy nie skapitulowali" – napisał szef Rady Europejskiej.

Wpis Tuska pewnie przeszedłby bez większego echa, gdyby nie cytat "zło dobrem zwyciężaj". Były premier błędnie przypisał te słowa Mandeli i Wałęsie, na co zwrócili uwagę internauci.

"Panie przewodniczący, pozwolę sobie delikatnie przypomnieć, że to jest cytat ze św. Pawła z Listu do Rzymian, a nie Nelsona Mandeli, ani nawet Lecha Wałęsy" – podkreślił jeden z użytkowników Twittera.

Inny dodał: "Ja myślałem że to słowa świętego Pawła, powtarzane przez bł. Jerzego Popiełuszkę a Bolka kojarzę raczej z siekierką, donosami i puszczaniem Polaków w skarpetkach".

"Przesłanie, by zło dobrem zwyciężać ostatnio słyszałem od bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Jeśli tak potężni przywódcy wątpią to mam małą radę: niech ustąpią miejsca tym którzy nie tylko wierzą, ale mają siły i chęci by o nie walczyć" – napisał kolejny.

Oskarżany przez komunistyczne władze o mieszanie się do polityki i sianie nienawiści ks. Popiełuszko kierował się w życiu właśnie przesłaniem św. Pawła: "Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj" (Rz 12,21).