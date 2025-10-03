To Tusk wysyła Hołownię do ONZ? "Pokazali mu listę"

Urząd Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców piastuje od 2016 r. Włoch Filippo Grandi, zawodowy dyplomata. O stanowisko ubiega się marszałek Sejmu Szymon Hołownia. PAP podaje, że polityk ma spotkać się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem w Nowym Jorku, o godz. 21.30 polskiego czasu.

Hołownia dostał wybór

W wakacje Szymon Hołownie znacznie rzadziej pojawiał się w mediach. Był obecny na zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego, a także wziął udział w obchodach Święta Wojska Polskiego, jednak poza tym zniknąć. Możliwe, że z powodu prac nad swoją aplikacją do ON.

"Gazeta Wyborcza" podaje, że "międzynarodowe ambicje Hołownia ogłosił szefowi rządu jeszcze w wakacje". – Tusk z Sikorskim pokazali mu wtedy listę ewentualnych możliwości, wybrał ONZ – mówi polityk z rządu.

W poniedziałek marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia poinformował, że w piątek złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców. Zgodnie z umową koalicyjną w listopadzie Szymon Hołownia przestanie pełnić funkcję marszałka Sejmu. Zastąpi go na tym stanowisku Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

W piątek Hołownia odbędzie ważne spotkanie

Po wylądowaniu w Nowym Jorku Szymon Hołownia przyznał w rozmowie z TVN24, że nie jest faworytem wyścigu o stanowisko wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców.

— Zaczęliśmy tydzień temu. Co najważniejsze – i z tego się bardzo cieszę – jestem kandydatem zgłoszonym przez państwo polskie. To nie jest tak, że ja prywatnie sobie coś robię, tylko to jest kandydatura i to, uwaga, bardzo podzielonej Polski. Bo za nią stoi murem rzeczywiście prezydent i premier — wyjaśnił.

Piątkowe spotkanie z Antonio Guterresem nazwał "spotkaniem zapoznawczym, przedstawieniem się całej tej sieci Narodów Zjednoczonych". Dodał, że przed nim jeszcze "tygodnie rozmów, tygodnie spotkań, tygodnie pokazywania swojej wizji".

– Pracowałem, zakładając moje NGOS-y w Afryce, w Azji, w różnych miejscach na świecie i to też dzisiaj owocuje pierwszymi poparciami ze strony państw Afryki w tym całym procesie. To jest coś, co pozwala mi powiedzieć: słuchajcie, ja naprawdę mogę mieć pojęcie o tym, jak to dzisiaj zrobić – powiedział marszałek Sejmu.

Czytaj też:

Kolejny kryzys w koalicji. Szokujący wpis Filiks: Jak ku*wa z obciętą głową