Dramat na Pomorzu: Kierowca wjechał w pieszych. Wśród rannych dziecko
Dramat na Pomorzu: Kierowca wjechał w pieszych. Wśród rannych dziecko

Wypadek, zdjęcie ilustracyjne
Wypadek, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Tytus Żmijewski
Trzy osoby, w tym 4-letnie dziecko, zostały ranne w wypadku do którego doszło we wtorek rano na Pomorzu. Kierujący samochodem osobowych tam wjechał w grupę pieszych.

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godziny 8.30 w miejscowości Łebcz w województwie pomorskim.

Wypadek na Pomorzu: Kierowca wjechał w grupę pieszych. Są ranni

Jak poinformował w rozmowie z Polsatnews.pl naczelnik wydziału prewencji Komendy Powiatowej Policji w Pucku podkom. Mirosław Monczak, kierujący samochodem omijał w nieprawidłowy sposób grupę pieszych, który poruszali się nieprawidłową stroną drogi.

Wiadomo, że w wypadku ucierpiały trzy osoby. Potrącone przez samochód zostały dwie kobiety w wieku 70 i 66 lat oraz 4-letnia dziewczynka. Poszkodowane zostały przetransportowane karetkami do Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. Na razie nie ma informacji na temat ich stanu.

Za kierownicą samochodu zasiadał 78-letni mężczyzna, który w chwili wypadku był trzeźwy.

Okoliczności zdarzenia wyjaśni policja, która prowadzą czynności w tej sprawie.

Opracowała: Anna Skalska
Źródło: polsatnews.pl
