Dramat na Pomorzu: Kierowca wjechał w pieszych. Wśród rannych dziecko

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godziny 8.30 w miejscowości Łebcz w województwie pomorskim.

Wypadek na Pomorzu: Kierowca wjechał w grupę pieszych. Są ranni

Jak poinformował w rozmowie z Polsatnews.pl naczelnik wydziału prewencji Komendy Powiatowej Policji w Pucku podkom. Mirosław Monczak, kierujący samochodem omijał w nieprawidłowy sposób grupę pieszych, który poruszali się nieprawidłową stroną drogi.

Wiadomo, że w wypadku ucierpiały trzy osoby. Potrącone przez samochód zostały dwie kobiety w wieku 70 i 66 lat oraz 4-letnia dziewczynka. Poszkodowane zostały przetransportowane karetkami do Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. Na razie nie ma informacji na temat ich stanu.

Za kierownicą samochodu zasiadał 78-letni mężczyzna, który w chwili wypadku był trzeźwy.

Okoliczności zdarzenia wyjaśni policja, która prowadzą czynności w tej sprawie.

Czytaj też:

Znana aktorska para miała wypadek. "Życie potrafi zmienić się w sekundę"Czytaj też:

Znany muzyk podjął decyzję dot. kariery. Koncertów nie będzie