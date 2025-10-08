Wjechał w czterech chłopców, jeden nie żyje. Kierowca w rękach policji
Udostępnij1 Skomentuj
Kraj

Wjechał w czterech chłopców, jeden nie żyje. Kierowca w rękach policji

Dodano: 
Policja, zdjęcie ilustracyjne
Policja, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / DAREK DELMANOWICZ
Policja zatrzymała 33-letniego kierowcę auta osobowego, który we wtorek wieczorem wjechał w grupę nastolatków w Łebieńskiej Hucie (powiat wejherowski) i uciekł z miejsca wypadku. 10-letni chłopiec nie przeżył.

Na wysokości Łebienskiej Huty doszło do potrącenia czterech małoletnich uczestników ruchu drogowego w wieku 10, 12,13 i 16 lat. Najmłodsze dziecko nie żyje. Troje przewieziono do szpitala, stan 12-latka jest ciężki – poinformowała we wtorek późnym wieczorem pomorska policja.

Ponieważ sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia, policjanci z powiatu wejherowskiego zorganizowali szeroko zakrojone działania poszukiwawcze, w wyniku których zatrzymali 33-letniego mężczyznę, obywatela Polski. Do zatrzymania doszło w jednej z miejscowości powiatu kościerskiego.

Na miejscu tragedii trwa ustalanie dokładnych okoliczności i przyczyn zdarzenia.

twitter

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: DoRzeczy.pl
Czytaj także