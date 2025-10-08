Pierwsze spotkanie Nawrocki-Zełenski? "W najbliższych tygodniach"

Bodnar poinformował na antenie RMF FM, że strona ukraińska przygotowuje się do dwustronnego spotkania na szczeblu prezydentów Ukrainy i Polski, które może się odbyć "w najbliższych tygodniach".

– Rozmawialiśmy z kancelarią prezydenta, powiedziano nam, że po szczycie w ONZ będzie wizyta (Nawrockiego – red.) na Ukrainie i teraz się do niej przygotowujemy – dodał.

Wkrótce pierwsza wizyta prezydenta w Kijowie?

Ambasador powiedział, że strona ukraińska spodziewa się otrzymać propozycję harmonogramu wizyty Nawrockiego na Ukrainie "w najbliższych dniach", ale odmówił podania szczegółów. Według Bodnara, najważniejszym tematem rozmów prezydentów będzie kwestia bezpieczeństwa.

– Ponieważ mamy wspólnego wroga i musimy bronić się przed Rosją. Oczywiście, Polska również jest teraz zagrożona przez Rosję, i nie chodzi tylko o drony. To dezinformacja, Morze Bałtyckie. (...) Jest wiele rzeczy, co do których możemy się zgodzić, a także wzmocnić naszą obronę, która ma wiele do zaoferowania – stwierdził.

O tym, że wkrótce może dojść do spotkania Nawrockiego z Zełenskim informował we wrześniu ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha. Prezydenci Polski i Ukrainy odbyli krótką rozmowę na marginesie szczytu ONZ w Nowym Jorku.

Przystąpienie Ukrainy do NATO i UE? Nawrocki odpowiada

Prezydent powiedział na początku września, że przystąpienie Ukrainy do NATO jest "niemożliwe", natomiast dyskusja o przyjęciu jej do UE – "przedwczesna".

W sierpniu Nawrocki poinformował, że nie podpisał nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Swoją decyzję motywował między innymi tym, że świadczenie 800 plus powinni otrzymywać tylko ci Ukraińcy, którzy pracują w Polsce.

Prezydent przedstawił też inicjatywę ustawodawczą, która ma na celu zrównanie symbolu Bandery z symbolami nazistowskimi i komunistycznymi.

Ekshumacje na Wołyniu. Apel Nawrockiego do Zełenskiego ws. Polaków

W lipcu Nawrocki – jeszcze jako prezydent elekt – zwrócił się do Zełenskiego o możliwość podjęcia pełnoskalowych ekshumacji Polaków pomordowanych na Wołyniu przez ukraińskich nacjonalistów.

Nawrocki wygrał wybory prezydenckie w czerwcu, pokonując w drugiej turze Rafała Trzaskowskiego. Ówczesny prezes IPN i kandydat popierany przez PiS uzyskał 50,89 proc. głosów (10 606 877), podczas gdy prezydent Warszawy, kandydat KO zdobył 49,11 proc. poparcia (10 237 286). Różnica wyniosła ponad 369 tys. głosów.

6 sierpnia Nawrocki złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, wygłosił orędzie i formalnie objął urząd prezydenta RP.