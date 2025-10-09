Kolejny pożar w Polsce. Ten sam typ obiektu

Jak poinformował "Dziennik Zachodni", ogień pojawił się w środę po godz. 18 na terenie firmy przy ul. Kopalnianej. Świadkowie relacjonują, że pożar był widoczny z daleka.

Na szczęście sytuacja jest już opanowana. Z najnowszych ustaleń wynika, że nikt nie został poszkodowany.

Hala produkcyjna w Kaleju ma wymiary 12x100 m. W zakładzie produkowane są choinki. Budynek jest podzielony na segmenty. W jednym z nich żywioł opanował aż 300 metrów kwadratowych powierzchni.

St. kpt. Łukasz Tasarz z kłobuckiej straży przekazał "Dziennikowi Zachodniemu", że w akcji gaśniczej wzięło udział 14 zastępów straży pożarnej. Na miejscu pojawił się również zastępca komendanta powiatowego PSP w Kłobucku.

Pożar kolejnej hali produkcyjnej w Polsce

16 września br. w Czeladzi doszło do pożaru hali produkcyjnej przy ulicy Rzemieślniczej. Służby skierowały apel do mieszkańców.

Pożar wybuchł we wtorek (16 września) przed godz. 20:00 w hali produkcyjno-magazynowej przy ulicy Rzemieślniczej w dzielnicy Piaski w Czeladzi. Obiekt należy do firmy Thermatec, która produkuje pompy ciepła.

"Dziennik Zachodni", powołując się na źródła w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, podał, że ogień objął niemal połowę budynku o powierzchni blisko 1000 metrów kwadratowych. Do akcji gaśniczej rozdysponowano 29 zastępów straży pożarnej z całego województwa śląskiego. Na szczęście nikt nie ucierpiał w pożarze.

"Na ul. Rzemieślniczej pali się hala produkcyjna. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Zamknij okna i nie zbliżaj się do miejsca zdarzenia. Słuchaj komunikatów służb i nie utrudniaj akcji" – zaapelowała wówczas Straż Miejska w Czeladzi.

Z apelem do mieszkańców zwrócił się również burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec. "Uwaga mieszkańcy Piasków, szczególnie rejonu ulic Wincentego Pola i Elizy Orzeszkowej oraz pobliskich ulic, przy ulicy Rzemieślniczej pali się hala produkcyjna. Zamykajcie okna, bo nie wiadomo dokładnie co w palącej się hali płonie. Na miejscu jest wiele jednostek Straży Pożarnej i strażacy usiłują ugasić pożar" – napisał.

