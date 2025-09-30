Straszna seria. Kolejny pożar w Polsce
Straszna seria. Kolejny pożar w Polsce

Strażacy, zdjęcie ilustracyjne
Strażacy, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Jarek Praszkiewicz
Trwa przerażająca seria pożarów w Polsce. Tym razem ogień objął blok przy ul. Moniuszki w Koszalinie. Poszkodowanych zostało dziewięć osób, w tym dziecko. Kilkudziesięciu mieszkańców ewakuowano.

Jak poinformowało Polskie Radio Koszalin, pożar mieszkania przy ulicy Moniuszki 29 wybuchł po godz. 19 we wtorek. Na szczęście akcja gaśnicza przyniosła oczekiwany skutek. Obecnie strażacy przeszukują pogorzelisko.

– Na miejsce zadysponowano sześć zastępów straży pożarnej. Spaleniu uległo mieszkanie o powierzchni ok. 55 mkw. Z niego strażacy ewakuowali jedną osobę, którą przekazano ratownikom medycznym. Strażacy ewakuowali także osoby z mieszkania znajdującego się bezpośrednio nad pożarem. Do tego użyli drabin mechanicznych – powiedział rozgłośni młodszy brygadier Bartłomiej Góral, oficer prasowy PSP w Koszalinie.

Mieszkańcy musieli zostać ewakuowani

Z kolei rzecznik prasowy zachodniopomorskiej PSP asp. Dariusz Schacht przekazał, że w z powodu pożaru mieszkania na drugim piętrze bloku "75 osób zostało ewakuowanych, w tym 40 przez strażaków".

Nie podano jeszcze informacji, kiedy wspomniane osoby będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Miasto podstawiło na miejsce autobus, w którym ewakuowani mogą się ogrzać.

Na miejsce przybył inspektor nadzoru budowlanego. Wciąż nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.

Kolejne pożary. Są ofiary śmiertelne

W nocy z piątku na sobotę doszło do dwóch pożarów budynków wielorodzinnych w Wielkopolsce i na Mazowszu. Niestety są ofiary śmiertelne.

Rzecznik prasowy Komendy Miejskiej PSP w Lesznie kpt. Szymon Kurpisz przekazał portalowi polsatnews.pl, że około godz. 00:30 w nocy z piątku na sobotę strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze budynku wielorodzinnego przy ul. Słowiańskiej.

Na miejscu przyjechało sześć zastępów straży pożarnej. W toku akcji zarządzono ewakuację mieszkańców budynku. Jak przekazał kpt. Szymon Kurpisz, pożar zlokalizowano na pierwszym piętrze. Swoje mieszkania musiało opuścić łącznie 18 osób. Niestety podczas działań gaśniczych strażacy znaleźli w jednym z mieszkań ciało 38-letniego mężczyzny.

Do podobnego zdarzenia doszło również w jednym z bloków mieszkalnych w Nowym Dorze Mazowieckim. Jak przekazali strażacy, "w wyniku zdarzenia dwie osoby poniosły śmierć". Ofiary to ojciec i syn.

Opracował: Aleksander Majewski
Źródło: polsatnews.pl / PAP, Polskie Radio Koszalin, Dziennik Zachodni, DoRzeczy.pl
