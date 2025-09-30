Straszna seria. Kolejny pożar w Polsce

Jak poinformowało Polskie Radio Koszalin, pożar mieszkania przy ulicy Moniuszki 29 wybuchł po godz. 19 we wtorek. Na szczęście akcja gaśnicza przyniosła oczekiwany skutek. Obecnie strażacy przeszukują pogorzelisko.

– Na miejsce zadysponowano sześć zastępów straży pożarnej. Spaleniu uległo mieszkanie o powierzchni ok. 55 mkw. Z niego strażacy ewakuowali jedną osobę, którą przekazano ratownikom medycznym. Strażacy ewakuowali także osoby z mieszkania znajdującego się bezpośrednio nad pożarem. Do tego użyli drabin mechanicznych – powiedział rozgłośni młodszy brygadier Bartłomiej Góral, oficer prasowy PSP w Koszalinie.

Mieszkańcy musieli zostać ewakuowani

Z kolei rzecznik prasowy zachodniopomorskiej PSP asp. Dariusz Schacht przekazał, że w z powodu pożaru mieszkania na drugim piętrze bloku "75 osób zostało ewakuowanych, w tym 40 przez strażaków".

Nie podano jeszcze informacji, kiedy wspomniane osoby będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Miasto podstawiło na miejsce autobus, w którym ewakuowani mogą się ogrzać.

Na miejsce przybył inspektor nadzoru budowlanego. Wciąż nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.

Kolejne pożary. Są ofiary śmiertelne

W nocy z piątku na sobotę doszło do dwóch pożarów budynków wielorodzinnych w Wielkopolsce i na Mazowszu. Niestety są ofiary śmiertelne.

Rzecznik prasowy Komendy Miejskiej PSP w Lesznie kpt. Szymon Kurpisz przekazał portalowi polsatnews.pl, że około godz. 00:30 w nocy z piątku na sobotę strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze budynku wielorodzinnego przy ul. Słowiańskiej.

Na miejscu przyjechało sześć zastępów straży pożarnej. W toku akcji zarządzono ewakuację mieszkańców budynku. Jak przekazał kpt. Szymon Kurpisz, pożar zlokalizowano na pierwszym piętrze. Swoje mieszkania musiało opuścić łącznie 18 osób. Niestety podczas działań gaśniczych strażacy znaleźli w jednym z mieszkań ciało 38-letniego mężczyzny.

Do podobnego zdarzenia doszło również w jednym z bloków mieszkalnych w Nowym Dorze Mazowieckim. Jak przekazali strażacy, "w wyniku zdarzenia dwie osoby poniosły śmierć". Ofiary to ojciec i syn.

Czytaj też:

Potężny pożar w Czeladzi. Jest apel do mieszkańcówCzytaj też:

Prawdziwa plaga. Kolejny pożar w Polsce