Kaczyński: Morawiecki niszczy mafię vatowską, jak dzielny policjant z Chicago niszczył mafię Al Capone

Prezes Jarosław Kaczyński ujawnił również, że Mateusz Morawiecki rozmawiał z nim, kiedy PO zaproponowało mu wysokie stanowisko w rządzie.

– Kiedy mu zaproponowano stanowisko wicepremiera i ministra finansów w rządzie Donalda Tuska, to odmówił. A wcześniej przyszedł do mnie i ze mną rozmawiał – poinformował.

Morawiecki to był strzał w dziesiątkę

– Premier Mateusz Morawiecki umożliwił to, że poziom życia biedniejszej części społeczeństwa wyraźnie się podnosi (...), że jest lepiej niż było – podkreślał Kaczyński.

Prezes PiS zaznaczał, że "ufa" premierowi.

– Nie niepokoi mnie kwestia taśm, sprawa Mateusza Morawieckiego jest sprawą człowieka, który uczynił coś bardzo pozytywnego dla Polski, a to, że kiedyś mu się zdarzyło coś powiedzieć i użyć przy tym tzw. męskiego języka, to niech ten mężczyzna, który nigdy nie użył takiego słowa, pierwszy rzuci kamień – mówił. – Mam zaufanie do premiera Mateusza Morawieckiego, to był strzał w dziesiątkę – dodawał.

Komentując działania premiera Morawieckiego w kwestii walki z mafią vatowską, prezes Kaczyński użył zabawnego porównania. – Mateusz Morawiecki niszy mafię vatowską tak, jak dzielny policjant w Chicago niszczył Al Capone i jego mafię – stwierdził.

Jarosław Kaczyński stwierdził, że tłumaczenia Platformy Obywatelskiej, że nie zdążyli zrobić porządku w tej sferze są trudne do obronienia. – Oni rządzili osiem lat, my to zrobiliśmy w pierwszym roku, a efekty przyszły w drugim i trzecim – zaznaczał.

– Tak wielkie nadużycia nie mogły się odbyć bez świadomej bierności władzy – ocenił.