Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Na zorganizowanym przez Alternatywę dla Niemiec spotkaniu z prof. Andrzejem Nowakiem bogato reprezentowane były niemieckie media. Liczyły one na jakiś skandal, którego jednak nie było. Gdy okazało się, że obie strony rozmawiały spokojnie i rzeczowo, zainteresowanie spotkaniem wyraźnie spadło. To jedna z oznak nienormalności we wzajemnych kontaktach polsko-niemieckich – stwierdza Piotr Semka w tekście “Dialog bez pośredników”.

– W stulecie premiery dzięki Maciejowi Świerkockiemu dostaliśmy nowy przekład najsłynniejszej powieści F. Scotta Fitzgeralda – zauważa Piotr Gociek w artykule "Ten wielki Gatsby".

– Paradoksem jest, że na hasło zagrożenia rosyjskiego jako powodu do federalizacji europejskiej najsłabiej zareagowały państwa Europy Wschodniej, które teoretycznie powinny najbardziej czuć się zagrożone przez Rosję. Tymczasem Węgry i Słowacja zachowują z Moskwą dobre stosunki, a rządy PiS stawiały na Waszyngton, a nie na Brukselę – pisze Adam Wielomski w tekście "W drodze ku imperium europejskiemu".

– Ołeksij Arestowycz jest jednym z niewielu realistów w ukraińskiej polityce, gotowych do ustępstw, by zakończyć wojnę. W bezpardonowej krytyce swoich rodaków zapędził się jednak tak daleko, że zdaje się świadomie popełniać polityczne samobójstwo – stwierdza Maciej Pieczyński w artykule "Realista skandalista".

– Amerykanie pierwszy raz w swojej mocarstwowej historii znaleźli się w sytuacji, gdy ktoś przykłada im do skroni gospodarczy "pistolet". Ostatnie restrykcje ogłoszone przez Chiny to jednak również problem dla Europy i naszych planów modernizacji armii – zauważa Piotr Włoczyk w tekście "Metaliczny uścisk smoka".

W najnowszym numerze również Joanna Bojańczyk o niedostatkach savoir vivre'u.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od 20 października 2025 r.

Do Rzeczy S.A. (wcześniej Orle Pióro S.A.) to konserwatywno-liberalny wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz miesięcznika "Historia Do Rzeczy", który od ponad dekady dostarcza czytelnikom rzetelne i niezależne treści publicystyczne, kontynuując tradycję wolnościowego i krytycznego dziennikarstwa. Publikacje te promują wartości konserwatywne, wolnorynkowe i patriotyczne, stanowiąc alternatywę dla mediów progresywnych.

Spółka konsekwentnie rozwija swoją ofertę publicystyczną i cyfrową, umacniając pozycję wiodącego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce. Planowany debiut na rynku NewConnect w IV kwartale 2025 roku otworzy nowe możliwości rozwoju, obejmujące ekspansję w obszarze mediów cyfrowych, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz dywersyfikację źródeł przychodów, co wzmocni jej stabilność i niezależność finansową.

Strategiczne cele spółki obejmują również rozwój telewizji internetowej, produkcję nowych formatów wideo i podcastów, intensyfikację działań na platformach społecznościowych oraz serwisach VOD. W planach jest także uruchomienie nowoczesnej platformy e-commerce, która umożliwi dystrybucję treści cyfrowych, produktów premium oraz wybranych instrumentów finansowych.

Dzięki tym działaniom Do Rzeczy S.A. dąży do dalszego umocnienia swojej pozycji jako najważniejszego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce, zapewniając jednocześnie nowe możliwości rozwoju i zwiększenie niezależności finansowej.