"Oferuję swój głos". Czarnek ma zaskakującą propozycję dla Hołowni

Marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia poinformował pod koniec września, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców. Zgodnie z umową koalicyjną w listopadzie Szymon Hołownia przestanie pełnić funkcję marszałka Sejmu. Zastąpi go na tym stanowisku Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

– Umówiliśmy się, że 13 listopada ja złożę rezygnację ze skutkiem na 19 listopada, dlatego że 19 listopada to jest dzień, w którym jest posiedzenie Sejmu – tłumaczył 7 października przewodniczący Polski 2050.

Szymon Hołownia zaznaczył jednak, że muszą zostać spełnione warunki koalicyjne, czyli nominowanie na funkcję wicepremiera rekomendowanej przez Radę Krajową Polski 2050 minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Marszałek Sejmu ocenił, że nominacja zapewni "równowagę w koalicji".

Hołownia ambasadorem w USA?

"Gazeta Wyborcza" podała z kolei, ze jeśli Szymon Hołownia nie zostanie wysokim komisarzem ONZ ds. uchodźców to ma "plan B". Marszałek Sejmu liczy na funkcję ambasadora w USA. Szymon Hołownia miał powiedzieć swoim współpracownikom, że jego kandydatura byłaby dobrze przyjęta przez Pałac Prezydencki.

Czarnek z zaskakującą propozycją dla Hołowni

Z zaskakującą propozycją dla Szymona Hołowni wyszedł wiceprezes PiS Przemysław Czarnek.

– Chciałbym skierować swoje słowa do pana marszałka Szymona Hołowni. Otóż druga osoba w państwie nie może się marnować na jakimś stanowisku ambasadora w Stanach Zjednoczonych czy jakimś komisarzu w ONZ. Panie marszałku, oferuję swój głos po kilkunastu miesiącach naszej współpracy i myślę, że zaoferują ten głos również wszyscy posłowie PiS w obronie pana marszałka – powiedział w Radiu Wnet.

Przemysław Czarnek zaznaczył, że "jeśli byłoby głosowanie nad odwołaniem pana marszałka, PiS będzie przeciwko odwołaniu pana marszałka".

– Niech pan dalej będzie marszałkiem Sejmu RP. To mogę powiedzieć – dodał.

