Zaskakujące informacje o Hołowni. "Szanse znacząco wzrosły"

Pod koniec września marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia poinformował, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców. Zgodnie z umową koalicyjną w listopadzie Szymon Hołownia przestanie pełnić funkcję marszałka Sejmu. Zastąpi go na tym stanowisku Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

– Umówiliśmy się, że 13 listopada ja złożę rezygnację ze skutkiem na 19 listopada, dlatego że 19 listopada to jest dzień, w którym jest posiedzenie Sejmu – tłumaczył 7 października.

Szymon Hołownia zaznaczył jednak, że muszą zostać spełnione warunki koalicyjne, czyli nominowanie na funkcję wicepremiera rekomendowanej przez Radę Krajową Polski 2050 minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Marszałek Sejmu ocenił, że nominacja zapewni "równowagę w koalicji".

Wiceszef MSZ: Szanse Hołowni znacząco wzrosły

Wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski ocenił w poniedziałek w Radiu Zet, że "pan marszałek Hołownia ma niezłe szanse na to, żeby zostać przedstawicielem w ONZ".

– Prowadzimy rozmowy i z tych rozmów wynika, że rozmaite, bardzo ważne państwa, są gotowe poprzeć go w tej roli – mówił.

Dodał, że m.in. dzięki zabiegom resortu dyplomacji szanse Szymona Hołowni na objęcie tej funkcji "w ostatnim czasie znacząco wzrosły".

Przypomniał, że w ONZ jest 193 państw członkowskich, ale wiele z nich głosuje zgodnie ze stanowiskiem stałych członków Rady Bezpieczeństwa, którzy – jak mówił – mają "pewną moc przekonywania". Wiceszef MSZ stwierdził, że z tego względu istnieją "pewne objawy", że głosowanie nad kandydaturą Szymona Hołowni może być po jego myśli.

– Jeżeli uda się zmontować taką koalicję, a to jest w trakcie pracy, to ma realne szanse – ocenił Władysław Teofil Bartoszewski.

