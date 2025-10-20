Zaskakujące informacje o Hołowni. "Szanse znacząco wzrosły"
Zaskakujące informacje o Hołowni. "Szanse znacząco wzrosły"

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia Źródło: X / Kancelaria Sejmu
Szymon Hołownia ubiega się o stanowisko wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców. Zdaniem wiceszefa MSZ Władysław Teofila Bartoszewskiego szanse marszałka Sejmu "znacząco wzrosły".

Pod koniec września marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia poinformował, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców. Zgodnie z umową koalicyjną w listopadzie Szymon Hołownia przestanie pełnić funkcję marszałka Sejmu. Zastąpi go na tym stanowisku Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

– Umówiliśmy się, że 13 listopada ja złożę rezygnację ze skutkiem na 19 listopada, dlatego że 19 listopada to jest dzień, w którym jest posiedzenie Sejmu – tłumaczył 7 października.

Szymon Hołownia zaznaczył jednak, że muszą zostać spełnione warunki koalicyjne, czyli nominowanie na funkcję wicepremiera rekomendowanej przez Radę Krajową Polski 2050 minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Marszałek Sejmu ocenił, że nominacja zapewni "równowagę w koalicji".

Wiceszef MSZ: Szanse Hołowni znacząco wzrosły

Wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski ocenił w poniedziałek w Radiu Zet, że "pan marszałek Hołownia ma niezłe szanse na to, żeby zostać przedstawicielem w ONZ".

– Prowadzimy rozmowy i z tych rozmów wynika, że rozmaite, bardzo ważne państwa, są gotowe poprzeć go w tej roli – mówił.

Dodał, że m.in. dzięki zabiegom resortu dyplomacji szanse Szymona Hołowni na objęcie tej funkcji "w ostatnim czasie znacząco wzrosły".

Przypomniał, że w ONZ jest 193 państw członkowskich, ale wiele z nich głosuje zgodnie ze stanowiskiem stałych członków Rady Bezpieczeństwa, którzy – jak mówił – mają "pewną moc przekonywania". Wiceszef MSZ stwierdził, że z tego względu istnieją "pewne objawy", że głosowanie nad kandydaturą Szymona Hołowni może być po jego myśli.

– Jeżeli uda się zmontować taką koalicję, a to jest w trakcie pracy, to ma realne szanse – ocenił Władysław Teofil Bartoszewski.

Źródło: DoRzeczy.pl / Radio Zet
