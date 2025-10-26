Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków o zrealizowanych obietnicach Tuska

No jak to prawackie media, nie?

Otósh pan Premier na jednym ze spotkań powiedział, iż skoro dostał 30 proc. głosów, to zrealizował 30 proc. obietnic. Logiczne, prawda? Jednak nie dla wszystkich. Na Premiera wylewa się ogromny hejt za takie postawienie sprawy, podczas gdy miał on pełne prawo, aby to powiedzieć. Porozmawiajmy o tym, czego prawica najbardziej nie lubi, a więc o faktach.