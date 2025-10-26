Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków o zrealizowanych obietnicach Tuska

MŁODZI WYKSZTAŁCENI I Z WIELKICH OŚRODKÓW Oj, kochani. Pewnie słyszeliście już o tym, bo wszystkie prawackie media o tym trąbią – bez zrozumienia tematu, bez zagłębienia się, bez refleksji, bez rozumu.
No jak to prawackie media, nie?
Otósh pan Premier na jednym ze spotkań powiedział, iż skoro dostał 30 proc. głosów, to zrealizował 30 proc. obietnic. Logiczne, prawda? Jednak nie dla wszystkich. Na Premiera wylewa się ogromny hejt za takie postawienie sprawy, podczas gdy miał on pełne prawo, aby to powiedzieć. Porozmawiajmy o tym, czego prawica najbardziej nie lubi, a więc o faktach.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.