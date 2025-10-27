Sąd Najwyższy opublikował oświadczenie majątkowe prezydenta Nawrockiego

Z dokumentu wynika, że prezydent posiada mieszkanie spółdzielcze własnościowe o powierzchni całkowitej 57 metrów kwadratowych z tytułem prawnym jako własność. Do tego punktu dodał adnotację o mieszkaniu własnościowym o powierzchni 58 metrów kwadratowych z tytułem prawnym – współwłasność (wielkość udziału 50 procent).

Oświadczenie majątkowe prezydenta Nawrockiego

Karol Nawrocki posiada środki pieniężne w postaci 130 tys. zł, a także kredyt hipoteczny z całkowitą kwotą do spłaty w wysokości 199 981 zł.

Dodał, że w ubiegłym roku z tytułu programu "Rodzina 800 plus" osiągnął dochód w wysokości 11 200 zł.

Oświadczenie majątkowe datowane jest na 6 sierpnia br., czyli dzień zaprzysiężenia Nawrockiego na prezydenta. Dokument wpłynął do Sądu Najwyższego 4 września. Pod tą datą widnieje podpis pierwszej prezes SN Małgorzaty Manowskiej z adnotacją: "Przeanalizowałam".

Z IPN do Pałacu Prezydenckiego

Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie w czerwcu, pokonując w drugiej turze Rafała Trzaskowskiego. Ówczesny prezes IPN i kandydat popierany przez PiS uzyskał 50,89 proc. głosów (10 606 877), podczas gdy prezydent Warszawy, kandydat KO zdobył 49,11 proc. poparcia (10 237 286). Różnica wyniosła ponad 369 tys. głosów.

Nawrocki jest liderem rankingu zaufania do polityków (prowadzi drugi miesiąc z rzędu). Jak wynika z sondażu CBOS przeprowadzonego w pierwszej połowie października, prezydentowi ufa 57 proc. ankietowanych, nie ufa mu 26 proc., a obojętność wobec niego deklaruje 11 proc. pytanych. Nawrocki wyprzedza szefa MSZ Radosława Sikorskiego i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Premier Donald Tusk uplasował się dopiero na szóstej pozycji, a prezes PiS Jarosław Kaczyński wylądował na miejscu ósmym.

