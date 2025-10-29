Tajemnicza śmierć młodego pilota. Zmowa milczenia w Straży Granicznej?

Radio Zet, które opisało sprawę śmierci młodego pilota, podkreśla, że „byli i obecni funkcjonariusze”, z którymi rozmawiało „zgodnie przyznają, że z podobnym przypadkiem się nie spotkali”.

– W swojej ponad 20-letniej służbie w Straży Granicznej nie spotkałem się z taką sytuacją. Żaden czynny pilot nie zmarł ani na służbie ani poza nią. Nie było takiego przypadku. Młody człowiek, który powinien być w pełni zdrowy i sprawny, mieć aktualne badania, umiera tak nagle. I to kilka dni po ważnym egzaminie. Dla mnie to niepojęte – powiedział rozgłośni jeden z emerytowanych funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Egzamin na śmigłowcu Kania odbył się 18 lipca w wydziale lotniczym w Huwnikach w woj. podkarpackim. 29-letni mężczyzna go zdał. W Straży Granicznej służył od około roku. Zaledwie kilka dni później, 23 lipca, służby dostały wezwanie do mieszkania w Przemyślu, gdzie znalazły martwego 29-latka.

Radio podkreśla, że wciąż mało wiadomo o tragedii.

Zdaniem funkcjonariuszy Straży Granicznej, to jedyny taki przypadek od kilkudziesięciu lat. O przyczynach śmierci pilota nie informowały Biuro Lotnictwa i Komenda Główna Straży Granicznej. W sprawie nie przeprowadzono żadnego dochodzenia.

Kilka dni po pogrzebie 29-letniego pilota – na początku sierpnia – na emeryturę odszedł szef Biura Lotnictwa Straży Granicznej mjr Krzysztof Sidor. Radia Zet informuje, że rezygnację złożył z dnia na dzień, choć obowiązywało go trzymiesięczne wypowiedzenie. Kilkanaście dni po śmierci pilota nowym dyrektorem Biura Lotnictwa Straży Granicznej został płk Grzegorz Pietyra.

Funkcjonariusze Straży Granicznej, z którymi rozmawiała rozgłośnia, twierdzą, że w sprawie zapanowała zmowa milczenia. Nie było postępowania wyjaśniającego, ani nie zlecono sekcji zwłok mężczyzny.

Jednocześnie wskazują na młody wiek pilota i fakt, że powinien mieć za sobą specjalistyczne badania. Prokuratura przekazała, że według informacji lekarza, który przybył do mieszkania w Przemyślu, zgon nastąpił z przyczyn naturalnych. W takiej sytuacji śledczy nie podejmują czynności.

Straż Graniczna zapytana o sprawę śmierci młodego pilota

Radio Zet zapytało o sprawę Straż Graniczną.

Do zdarzenia doszło (w lipcu) poza czasem pełnienia służby. Ze względu na dobro najbliższych Zmarłego nie udzielamy w tej sprawie żadnych informacji. Apelujemy również o to, aby nie wykorzystywać tej sytuacji i związanych z nią ludzkich tragedii do reżyserowania wątpliwej jakości spektakli medialnych” – odpowiedział ppor. Straży Granicznej Konrad Szwed, zastępujący rzecznika prasowego Komendanta Głównego.

Pytana o przyczyny nagłego odejścia mjr Sidora odpowiedziała, że było planowane znacznie wcześniej.

Rozmówcy radia wskazują, że w Straży Granicznej warto wrócić do praktyk sprzed lat, czyli prowadzenia badań dla funkcjonariuszy tylko w specjalistycznych ośrodkach.

Straż Graniczna nie odpowiedziała na pytania dotyczące badań zmarłego pilota.

