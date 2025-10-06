"Nielegalny biznes Ukraińców". Straż Graniczna rozbiła grupę przestępczą

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Braniewie zatrzymali 1 października w Gdyni małżeństwo z Ukrainy – 44-letniego mężczyznę i 42-letnią kobietę. W trakcie działań mundurowi zabezpieczyli telefony komórkowe, nośniki pamięci i karty płatnicze. Na jednym z komputerów zabezpieczono konto kryptowalutowe, gdzie były zgromadzone środki pieniężne o wartości ponad 6 300 dolarów. W trakcie przeszukania znaleziono również gotówkę: 22 630 złotych, 4 278 dolarów i 935 euro.

Tego samego dnia funkcjonariusze z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w Przemyślu 51-letnią Ukrainkę, zamieszaną w nielegalny biznes.

Organizowali transport, zakładali fikcyjne firmy

"Na trop zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się m.in. organizowaniem nielegalnego przekroczenia granicy cudzoziemcom, wpadli funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Braniewie. W ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Śródmieście zatrzymano trzech obywateli Ukrainy" – poinformowała w poniedziałkowym komunikacie Komenda Główna SG.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Braniewie 2 października doprowadzili do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście troje Ukraińców. Prokurator przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się organizowaniem cudzoziemcom przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. By ułatwić pobyt obcokrajowcom na terytorium Polski, Ukraińcy rejestrowali fikcyjne spółki i wnioskowali do urzędów o rejestrację oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom. W ten sposób doprowadzili do nielegalnego przekroczenia granicy przez 134 Białorusinów. Ułatwili pobyt na terytorium Polski 839 obywatelom Ukrainy i dwóm Gruzinom. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące Ukraińcy spędzą w areszcie. Nie wykluczone są dalsze zatrzymania.

