Warszawa może zbudować własny system antydronowy

Władze Warszawy rozważają budowę własnego systemu antydronowego. Rozmowy w tej sprawie prowadzi Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa – poinformowało Radio Zet. Ratusz zastanawia się nad wyborem metody zabezpieczenia antydronowego.

Dyrektor Centrum, Jarosław Misztal przekazał, że Warszawa rozmawia z przedsiębiorstwami oferującymi budowę systemu, który miałby chronić niebo nad miastem. – W przyszłym tygodniu mam spotkanie z przedstawicielem takiej firmy, która ma właśnie proponować system antydronowy – powiedział.

Misztal zaznacza, że funkcjonowanie takiego systemu obejmującego Warszawę wymaga konsultacji operacyjnej z Ministerstwem Obrony Narodowej. – Musiałoby to być skonfigurowane z wojskiem, aby po prostu jedni drugim nie przeszkadzali – dodaje dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa.

Tak UE szykuje się na wojnę. KE ogłasza plany obronne

Tarcza antydronowa na wschodniej flance ma być kluczowym projektem obronnym UE. Zapora ma działać już pod koniec przyszłego roku – wynika z dokumentu Komisji Europejskiej, do którego dotarła "Gazeta Wyborcza".

Dziennik informuje, że poznał treść dokumentu pt. "Zachować pokój. Mapa drogowa gotowości obronnej do 2030 r.". Dodaje, że to "wielki plan inwestycji zbrojeniowych w UE", który w czwartek (16 października) ma ogłosić KE.

"Z tonu dokumentu wynika, że Komisja chce, by siły zbrojne krajów członkowskich były w stanie przewidywać wszelkie kryzysy związane z obronnością, w tym działania wojenne o wysokiej intensywności, przygotowywać się do nich i reagować na nie" – czytamy na pierwszej stronie czwartkowego wydania "GW".

Gazeta podkreśla, że wymaga to "rozwoju zdolności niezbędnych do prowadzenia nowoczesnych działań wojennych" i musi być "dostosowane do wymagań pól bitewnych przyszłości, zgodnie ze zmieniającym się charakterem działań wojennych".

