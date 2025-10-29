Mucha ogłasza decyzję. Potwierdziły się spekulacje

O sprawie informowało już we wtorek Radio Zet. Była wiceminister edukacji narodowej miała dołączyć do grona osób, które starają się o przejęcie partyjnej schedy o Szymonie Hołowni. Marszałek Sejmu zapowiadał wcześniej nieubieganie się o fotel przewodniczącego. Tak też się stało.

Wśród kandydatów na stanowisko wymieniani byli dotychczas Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Michał Kobosko i Ryszard Petru. Co ciekawe, w ostatnich dniach mówi się, że również dotychczasowy lider ugrupowania jest namawiany do zmiany swojej decyzji i przystąpienia do wyborów w partii.

Takiego wyniku oczekuje Mucha

Joanna Mucha oficjalnie potwierdziła doniesienia medialne w środę. Parlamentarzystka opublikowała nagranie w mediach społecznościowych, w którym poinformowała o swojej decyzji.

Jak zaznaczyła posłanka Polski 2050, start na szefową ugrupowania jest momentem, do którego przygotowywała się przez całe dorosłe życie.

– To wszystko, każdy dzień, każde doświadczenie, przygotowało mnie do tego, żeby dzisiaj powiedzieć, że wystartuję na przewodniczącą partii Polska 2050. Nie tylko wystartuję, ale chcę wygrać te wybory. Chcę wygrać je dla nas, dla Polski 2050. Przywrócić nam nasze miejsce na scenie politycznej, bo jesteśmy tam potrzebni. Ale chcę też doprowadzić do tego, żebyśmy dzięki nam, dzięki Polsce 2050 wygrali wybory w 2027 roku jako koalicja demokratyczna – powiedziała Mucha.

Obecna wiceprzewodnicząca Polski 2050 zaznaczyła w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że chciałaby, aby jej ugrupowanie osiągnęło w 2027 roku "przynajmniej tak dobry wynik", jak dwa lata temu. Polska 2050, startująca wówczas razem z PSL jako Trzecia Droga, uzyskała 14,4 proc. głosów.

Petru chce debaty z Muchą

Tego samego dnia Ryszard Petru zwrócił się do Joanny Muchy za pośrednictwem platformy X.

"Witam Cię w rywalizacji o przywództwo w Polsce 2050! Dobrze, że startujesz. Potrzebna jest nam debata o przyszłości naszego ugrupowania, o jego programie i o funkcjonowaniu w koalicji" – napisał.

Głosowanie ws. wyboru nowego przewodniczącego Polski 2050 ma się odbyć w styczniu 2026 roku. Joanna Mucha musi zebrać 84 podpisów, aby mogła oficjalnie zarejestrować swoją kandydaturę w partyjnych wyborach.

