Pochówek polskich żołnierzy na Ukrainie. Jest data uroczystości

– Ostatnio na Ukrainie przeprowadzono dwie ekshumacje, w tym w Puźnikach (w obwodzie tarnopolskim – red.), gdzie odbył się już pochówek. Jednocześnie 14 listopada w Mościskach zostaną pochowane szczątki żołnierzy Wojska Polskiego, ekshumowanych we Lwowie – powiedział Bodnar w rozmowie z ukraińską agencją prasową Ukrinform.

Dodał, że Kijów przygotowuje się również do zorganizowania wyjazdu do kolejnych miejsc, gdzie będą prowadzone prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Jak tłumaczył, kilka dni temu we Lwowie odbyło się spotkanie grupy roboczej odpowiedzialnej za prowadzenie prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych, na którym podsumowano wstępne wyniki i ustalono dalsze kroki.

Szef ukraińskiego IPN złoży wizytę w Polsce?

– Mamy także nadzieję na wizytę prezesa Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Ołeksandra Ałfiorowa w Warszawie i omówienie z polskimi urzędnikami kwestii dalszych poszukiwań i ekshumacji zarówno na terytorium Ukrainy, jak i Polski – zaznaczył Bodnar, dodając, że wizyta może odbyć się do końca roku.

Ambasador Ukrainy podziękował stronie polskiej za dobrą organizację prac poszukiwawczych we wsi Jureczkowa w województwie podkarpackim i wyraził nadzieję, że prace te będą kontynuowane.

– Ważna jest dla nas otwartość, chęć współpracy i wzajemność w naszych relacjach. Wzajemna otwartość pozwala nam powiedzieć, że przeszliśmy od płaszczyzny politycznej w kwestiach poszukiwań i ekshumacji do pracy praktycznej, co potwierdzają obie strony – wskazał.

Dyplomata przypomniał, że wkrótce zostanie wybrany nowy współprzewodniczący ukraińskiej grupy ds. prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych. Zastąpi on Andrija Nadżosa, który przeszedł do ukraińskiego MSZ.

– Najważniejsze jest teraz to, żeby tempo prac, które zostało wcześniej ustalone, nie spadło, żebyśmy pokazali społeczeństwu ukraińskiemu i polskiemu praktyczną pracę, otwartość i gotowość do działania z obu stron – podkreślił Bodnar.

Ekshumacje polskich ofiar. "Niektórzy próbują manipulować tym tematem"

Jednocześnie ocenił, że niektóre siły polityczne "próbują manipulować tym tematem, nie pokazywać lub ukrywać prawdziwy stan rzeczy". – W związku z tym przesłałem kluczowym frakcjom w polskim parlamencie podstawowe informacje o ostatnich pracach poszukiwawczo-ekshumacyjnych i o tym, co udało nam się osiągnąć – podkreślił.

Ambasador wyraził gotowość do stałego informowania polskich parlamentarzystów o tym, co dzieje się w relacjach ukraińsko-polskich w zakresie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych. Jego zdaniem eksperci powinni również otwarcie mówić o rzeczywistych rezultatach tych prac, aby przekazywać polskiemu społeczeństwu informacje o sytuacji w tym obszarze.

– Prosiłbym też o kontakt z polskimi przedstawicielami, którzy prowadzili prace poszukiwawczo-ekshumacyjne na Ukrainie, aby opowiedzieli, w ilu miejscach faktycznie prowadzono prace i w jakim okresie one trwały – powiedział Bodnar.

Podkreślił, że w każdym przypadku – od udzielenia pozwolenia, przez przeprowadzenie prac ekshumacyjnych, po pochówek – jest to długi proces, na który wpływa wiele czynników.

– Udzielanie zezwoleń, prowadzenie prac, analizy DNA i przygotowywanie stosownych raportów – to wszystko jest długotrwałym procesem. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że prace te są prowadzone w stanie wojny, z towarzyszącymi temu ograniczeniami bezpieczeństwa i militarnymi, które obowiązują obecnie na Ukrainie. Mimo wszystko strona ukraińska jest otwarta, aktywna i gotowa do kontynuowania skutecznych działań – zapewnił ambasador.

Czytaj też:

Transparent o Wołyniu na meczu Legii z Szachtarem. Reaguje ambasador Ukrainy